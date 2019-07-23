【元朗黑夜‧還原經過】飛天南毆人、暈倒到救護到場　僅2分鐘　

飛天南突然暈倒，在場人士上前了解。(香港01記者攝)

元朗「叔父輩」勢力人士飛天南，在元朗西鐵站外突然暈倒事件，由於及時獲得適當救治，現時仍在屯門醫院留醫，情況危殆。

《香港01》翻查當日事發經過的片段及相片，發現飛天南於7月21日晚上11時56分，仍在元朗西鐵站J出口外，持一支長棍向其他人大動作揮舞，並有擊中他人。及至11時58分，飛天南突然倒地昏迷，此時其身邊空無一人，其他人發現後立即走近了解。

此時，一名救護主任正步行上元朗西鐵站，被其他人叫回頭，立即為傷者作檢查，並發現他心跳已停頓，立即用無線電通知同袍，與及為傷者供應氧氣。不足1分鐘時間內，一輛消防處救護車趕抵現場，救護員落車，救護主任大叫「停咗呀!」隨即施展心肺復甦法及用AED電擊。先後經過3次電擊，飛天南重新恢復心跳，約6分鐘後，被送上救護車送院。救人期間，有救護員竟被在場白衫人士辱罵。