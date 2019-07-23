【元朗黑夜】屯門良田村　網傳黑衫男遭白衣人拖行質問﹕冇影相？

元朗經歷動盪一夜後，新界西區人人自危，而立法會議員何君堯位於屯門良田村父母的墓地被拆毀後，今晚良田村疑有多名白衣人留守，一名黑衣男子疑在村內出沒，有指他欲視察情況，遭到三名白衣人尾隨追逐，他們在行人過路處追逐時，黑衣男被拉倒，及被拖行往村口方向。網上照片可見，警方接報到場調查。其後有自稱事主朋友的網民指，事主現時安全，其上傳的照片中，一名身穿黑衣男子受傷。

根據網上片段可見，今日（23日）晚上10時許，元朗輕鐵新墟站良田村口對開，有兩至三名白衣男子追著一名黑衣男，並在行人過路處將他拉倒，在地上拖行至村口，有人報警求助，警方其後接報到場調查。根據警方資料，晚上10時16分，警方接獲報案，指屯門新墟新秀街良田村有三名男子打一名男子。

網上亦流傳一段四秒片段，片中一名黑衣男子坐在地上，他否認有拍照，並打開手機螢幕，但拍片者質疑﹕「冇影相？行埋一邊。」一名自稱是事主朋友的網民指，事主當時欲到良田村內視察情況，被人追趕後失去聯絡，其後已獲救走，現時平安。該名網民上傳一張懷疑是事主的照片，相中他左手受傷。而telegram亦有多張疑似事主傷勢照片，其手指及膝頭亦流血，手機螢幕破裂。記者約晚上10時45分到現場查看，未見涉事人士，只見一輛衝鋒車離開良田村。

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另外，晚上9時許，網上有片段指有大批白衣人步出屯門鄉事委員會，擔心會再次發生打鬥事件。晚上10時許，記者在現場及四周視察，未見有白衣人蹤影。據屯門鄉事會行政大樓外一名男子稱﹕「開會咋，冇嘢呀開會咋。」而現場亦有一輛衝鋒車到場了解，警員指因收到多人聚集的消息，故到場巡視，暫未有發現。

記者到屯門鄉事委員會外查看，未見有任何白衣人，只見衝鋒車戒備。(香港01記者攝)