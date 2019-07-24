西貢捉蟹男墮海失蹤　當局海陸空搜索2小時後尋回　昏迷送院

事主獲救時已陷昏迷。(賴南秋攝)

昨日(23日)深夜11時許，當局接獲求助來電指，4人在西貢榕樹澳村岸邊位置捉蟹時，其中一名男子突然不知所終，懷疑墮海。救援人員趕往現場搜救，包括消防船、飛行服務隊直升機、水警等，救護員亦在岸邊戒備。

消息稱，失蹤男子姓李(38歲)，與妻子同住將軍澳區，本身不諳水性。事發時與朋友到榕樹澳村，在水深約1米的岸邊位置捉蟹，據知他是第一次參與捉蟹活動，卻突然失去影蹤。

接近凌晨2時，消防員在離岸約200米、水深2.5米的海中，尋獲事主，他當時已陷昏迷。消防將事主交予岸上的救護員，立即為他進行心肺復甦法及電擊，再將其放在俗稱「山兜」的擔架床。消防及救護員合力抬著山兜，穿過叢林及斜坡抵達路面，用救護車將傷者急送威爾斯親王醫院，現正搶救當中。由於山路本已相當陡峭，救援人員亦要步步為營，加上要將傷者安全帶到救護車上，拯救過程頗為艱鉅，亦花了不少時間。

據悉，消防員尋回事主的位置，水底與周邊位置，有大約1米落差，懷疑事主步行至該處時，誤踩該落差處，整個人突然跌落水中至沒頂，但又不諳水性，釀成意外。