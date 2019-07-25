【持續更新】港鐵工程列車發生事故　東鐵火炭站至大埔墟暫停服務

【07:40】港鐵將於早上7時45分交待事件。 【07:45】現時大埔墟站外，大批乘客大排長龍等候接駁巴士，人龍由巴士總站排到大埔墟街市。 【07:50】火炭站外有數百名乘客排隊等候接駁巴士。

港鐵工程人員正在搶修涉事工程車。(賴南秋攝)

港鐵於凌晨5時10分宣佈，由於有工程列車在大學站附近發生事故，東鐵綫列車服務受阻。現時火炭站往返大埔墟站暫停服務，港鐵呼籲考慮使用其他交通工具，港鐵正提供免費接駁巴士。

東鐵綫紅磡站往返火炭站維持每3分鐘一班；大埔墟站往返羅湖站每6分鐘一班；大埔墟站往返落馬洲站每12分鐘一班。港鐵表示，港鐵職員現正進行搶修工作。

消息稱，涉事工程車懷疑出軌，現時停在大學站與大埔墟站之間的北行線路軌上，位置近科學園，其中一個車輛偏離路軌懸空。大批工程人員正在搶修。免費接駁巴士已抵達沙田、大學站等，現時已有不少乘客，在大學站外等候免費接駁巴士。據知涉事的工程車為「Kirow Railway Crane KCR250」，為起重機工程車。

梁先生對於東鐵線故障覺得很麻煩。(賴南秋攝) 乘客梁先生表示，原本約同朋友上午7時，到上水打籃球練波。然而到達大學站擬坐頭班車前往，始發現車站仍未開閘，原來發生事故。他指大失預算，只好考慮乘的士前往上水。所幸並非比賽而只是練波，但對港鐵故障感到相當麻煩；

梁先生表示會坐接駁巴士繼續前往羅湖。(賴南秋攝) 乘客陳先生亦指，打算乘東鐵前往羅湖，今早出門時已得悉故障事件，但由於前往羅湖只能坐東鐵，故仍選擇到大學站先了解情況。他指，會選擇坐港鐵提供的免費接駁巴士前往大埔墟轉東鐵，雖然麻煩但起碼能去到目的地。

港鐵工程車懷疑出軌，工程人員正在搶修。(賴南秋攝)

涉事工程列車停在大埔墟與大學之間路軌。(賴南秋攝)

工程車在大學站附近發生事故，列車受阻，大學站仍未開閘。(賴南秋攝)