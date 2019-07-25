【港鐵事故】新城市逾千人等接駁巴　商場、巴士站人潮「打蛇餅」

周四（25日）凌晨三時許，港鐵大學站一架工程車「轉向架」偏離路軌，火炭站往返大埔墟站一度暫停服務，多個車站擠滿候車乘客。受事故影響，沙田新城市的列車服務嚴重受阻，近3,000名市民等待港鐵接駛巴士，商場、巴士站均是人潮並「打蛇餅」，龍尾更排至新城市廣場的中庭。現場可見，警方未有派員到場，港鐵派出約30名職員維持秩序，市民亦有序地排隊等待，間中有人因排隊問題發生口角。

港鐵列車服務受阻，沙田新城市有近3,000名市民，於港鐵沙田站外排隊等待接駁巴士。（香港01記者攝）

港鐵列車服務受阻，沙田新城市有近3,000名市民，於港鐵沙田站外排隊等待接駁巴士。（香港01記者攝） 接駁旅遊巴不定時到場 排隊市民「打蛇餅」 港鐵列車服務受阻，沙田新城市有近過千名市民，於港鐵沙田站外排隊等待接駁巴士。由於列車服務回復正常無期，不少上班人士於沙田等待接駁車輛，由於候車人士遠超旅遊巴供應數量，不少人已等待一段時間，亦未能上車。現場可見，接駁旅遊巴不定時到場及開車，主要接駁市民前往大埔、火炭及九龍塘等地。 新城市三樓中庭 過千名市民排隊等待 現場可見，等待接駁車輛的市民排在港鐵站外的巴士站，由於等候人數眾多，龍頭一度屈至排頭村的橋底。至於龍尾至新城市商場三樓中庭位置，至早上11時許，商場內已經排滿等候接駁巴的市民，現場可見，市民排隊等待時相對平靜，間中有人因排隊問題發生口角。

+ 6 + 5 + 4

中年男女企圖插隊 港鐵職員維持秩序

至中午約12時，港鐵沙田站對開仍有大量市民等待接駁巴，其間於巴士站外近隊頭位置，有數名中年男女企圖插隊，與其他排隊人士發生口角。在場的港鐵職員立即阻止打尖人士，並要求他們排隊候車，惟現場未見有警員到場維持秩序。市民李小姐指，她本身由尖沙嘴出發，之後至沙田站發現列車服務受阻，於沙田站等候接駁巴士至羅湖，等待約一個小時便能登上旅遊巴。李認為港鐵發生事故後，即時安排接駁巴士，她認為做法可以接受。

上班人士陳小姐：應該投放更多資源 改善服務及系統

市民陳小姐表示，她於新城市等候接駁巴士，前往港鐵大學站上班，目前已經等待半小時，仍未能上接駁車，「同事叫我坐的士，不過連的士都冇！」陳小姐指，她並非首次遇上港鐵故障事件，想不到今日相關部門維修需時，阻礙市民上班及外出。對於港鐵近年發生連串事故，陳認為港鐵公司應該投放更多資源及時間，以改善其服務及系統，「對於地鐵事故，大家都習以為常，講多都係無謂，幾時更新系統先係最重要！」她認為，港鐵應該着手更新車務系統，避免意外再生；另一名等待接駁巴的曾小姐表示，她用了約三小時前往石門，她指出門前已經知道有事故，對於港鐵再發生意外感到失望。

的士及Uber坐地起價

由於東鐵線服務受阻，不少市民等待接駁巴士，亦有人選擇乘坐的士及Uber出市區。不過有的士坐地起價，港鐵大埔墟站外的士站，有的士稱需加50元額外費用，現場可見有不少打工仔，於趕時間情況下，亦順應的士司機要求加錢登車。記者發現Uber的需求亦急升，由大埔墟站前九龍塘站，需要209元至336元。至於由大埔墟站前沙田新城市，同屬新界地區，車費就高達154元至257元。