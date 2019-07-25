【港鐵事故】排三小時的士疑遇打尖　市民怒吼：你去返後邊！

港鐵工程列車脫軌故障，火炭站往返大埔墟站服務一度暫停，直至今午1時55分，工程車已移回路軌，駛往沙田，工人正搶修路軌。事故發生後，東鐵沿線多個站出現大批乘客排隊等候接駁巴、巴士或的士。炎熱天氣下，大部分人仍守規則排隊，但不時有人打尖，引來排隊人士不滿，要由港鐵職員及警方協助。無人維持秩序的的士站，現時不時傳來因打尖問題而引起的爭執聲音。

大埔墟站外大量人排隊等候巴士，有人打尖，需由警方協助處理。（鄧栢良攝）

自今早港鐵脫軌事故發生後，大埔墟站外已有逾千人排隊等巴士。等候巴士的人龍由站頭排到連儂隧道口，有市民排了逾一個半小時才成功上車。記者於現場觀察發現，天氣酷熱，人潮擠塞，大部分人仍守規矩排隊候車，惟小部分人於人龍向前移動時，趁機打尖，被排隊人士喝止，雙方發生口角，要由在場維持秩序的港鐵職員及警員協助。

下午1時許，大埔墟站外仍有人龍等候巴士，期間有三名操普通話的人士帶著一個小朋友向隊頭走去，排隊人士發現他們沒有排隊，立即大叫「打尖」，港鐵職員及保安上前截住對方，港鐵職員用廣東話向其了解是否打尖時，內地男子稱「你說普通話，你說這話我聽不懂。」經一輪了解後，原來內地男子有親戚於隊頭排隊，職員證實後，將他們帶回隊頭與親戚會合。

港鐵職員用廣東話向其了解是否打尖時，內地男子稱「你說普通話，你說這話我聽不懂。」。（鄧栢良攝）

Ken今早欲搭巴士往港島，大部分都很守規矩排隊候車，他當時排了一個多小時仍未能上車，但有人插隊，排在他前面，但港鐵職員未上前協助，Ken當時只能自己斥對方打尖，「我排咗個幾鐘，你一行埋返嚟就排到隊，咁叫公平呀？」

Ken又指，排隊的人士不泛小朋友及長者，惟現場除了未有人即時勸阻打尖的人，亦沒有人將長者及有需要人士作特別處理。Ken稱，當時狹窄的隧道內有超過500多人在排隊，空氣不流通，很容易有人因此而不適。最後他向港鐵職員建議分流處理排隊人士。

由於隧道內空氣不流通，有多名人士不適，避免再有人不適，港鐵職員將排隊人士分流處理。

排隊等候的士的乘客不滿有人打尖，截停的士，要求打尖人士落車。（胡綽琳攝）

的士站20分鐘4至5人欲打尖

除了巴士及接駁巴士需要大排長龍外，大埔墟站外的士站亦人山人海。由於的士站沒有港鐵職員或警方維持秩序，記者於現場觀察發現，20分鐘內至少有4至5人不排隊，打尖上的士，現場不時因打尖問題發生爭執，有人欲打尖時，排隊頭的女子激動大叫，「我哋排咗三個鐘頭，你去返後邊。」

有人不排隊打尖上的士 的士司機：排隊啦！

現場所見，綠的及紅的中間有一石壆，不時有拖行李箱的人士不排隊，直接走上石壆，登上的士。有的士司機不理會，照載他們走。事件引起排隊市民不滿，他們上前載停的士、拍打車窗，要求乘客下車排隊，雙方發生爭執，打尖人士最後只好下車，往隊尾排隊。下午1時半，石壆再有兩名操普通話口音的女子，欲截停的士上車，的士司機搖下車窗，對她們說「排隊啦！」。