【港鐵事故】等車人龍迫爆連儂隧道留下雜物　熱心市民自發執垃圾

港鐵凌晨發生工程列車脫軌事故，導致早上繁忙時間來往火炭站至大埔墟站服務暫停，港鐵安排接駁巴士疏導。受人潮影響，一度出現超長人龍的連儂隧道，有熱心市民事後發現連儂牆上部份便利貼剝落於地面，他們自發手拎黑色膠袋、鐵夾，清理人龍留下的垃圾，清出近六袋垃圾。至下午3時多，連儂隧道亦回復整潔。

今早大埔墟站港鐵服務暫停，等候接駁巴車人龍迫爆站內及附近一帶。（陳蕾蕾攝）

有市民其後自發清理垃圾。（陳蕾蕾攝）

黎先生指收拾過後連儂隧道「乾淨咗好多」。（陳蕾蕾攝） 18歲的黎生表示，今早港鐵壞車後連儂隧道擠滿候車人群，「係網上見到好多人排隊」，人潮散去後，他經過連儂隧道看見很多垃圾，包括紙巾、水樽、麵包袋等，於是自發幫忙收拾垃圾，「自己屋企，唔通靠政府咩」、又指「自己香港自己救」。他表示自己亦是大埔居民，指連儂隧道「冇乜垃圾桶」、又指收拾過後連儂隧道「乾淨咗好多，行過黎個陣勁污糟」。