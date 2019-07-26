【逃犯條例】網傳裝修舖以木板鐵通製武器　重案組搜查無獲遭包圍

網上傳出將軍澳坑口一間裝修舖藏有攻擊性武器，重案組大陣仗搜查，但一無所獲。今日在fb「泛民可恥行為事件簿」及Whatsapp傳出，不時貼有「六四」及「反送中」標語的富寧花園商場洋江裝修設計工程公司，運入大量木板及鐵通，疑有人製作盾牌及武器，在元朗或將軍澳遊行之用。及至晚上9時許，警方東九龍總區重案組逾10名探員到場，持搜查令要求搜查該裝修舖，惟最終一無所獲。居民得悉事件鼓譟，一度包圍警員及保安員，分別質疑浪費警力及容許警員進入商場，及至晚上10時和平散去。

洋江裝修設計工程公司玻璃牆一向貼有平反六四標語，近日再貼有「反送中」。富寧花園居民葉小姐表示，今日自傍晚開始在Whatsapp及一個fb專頁，傳出富寧花園商場一間裝修工程公司運入大量木版及鐵通，又指店內有一批年青人，懷疑有人製作武器在元朗或將軍澳遊行之用，但她不以為然，因為附有的圖片並不見任何武器。及至晚上9時許，她途經商場，發現多名警員抵該裝修工程公司，小隊指揮官持搜查令要求搜查店舖，並有警員進行拍攝。其後警員並無搜出武器，多名聲援居民鼓譟並包圍警員，質疑他們做法浪費警力。

(FB截圖)

球叔(藍衣)稱六月曾被拆標語。（余睿菁攝） 洋江工程負責人球叔表示，事發時甫外出工作返回店舖，突然有十多名警員持搜查令到場，稱懷疑店內藏有攻擊性武器，球哥堅持致電富寧花園關注組召集人陳耀初及律師陪同，惟警員搜查逾半小時，未有任何發現。球叔懷疑事件是不同政治立場的議員辦事處所為，在六月初亦曾被拆去標語，其店又被大肆稱「黃絲」，呼籲街坊不要幫襯。

富寧花園關注組召集人陳耀初(余睿菁攝) 富寧花園關注組召集人陳耀初晚上開街站時接獲球哥電話，警方自稱為東九龍重案組，陳協助球叔致電律師支援，陳認為事件是遭網民惡搞。

警員收隊離開後，數十名居民再包圍保安員，疑他們容許警員進入商場，並要求他解釋。及至晚上11時許，保安員答允於周二給予居民解釋，居民才和平散去。