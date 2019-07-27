【光復元朗】對香港未來充滿希望　深圳人嚮往民主﹕人心齊泰山移

元朗721白衣人無差別襲擊市民的暴力事件過後，港人憤怨難平，自發於今日（27日）到元朗參與「步行」活動，參與者中除了香港人外，亦見內地人的身影。來自深圳的周小姐指自己嚮往民主自由，但內地卻只可以生活在恐懼之中，相信香港人堅持到底，終會取得勝利。至於今日的活動屬違法行動，周指不害怕，「人要是害怕，就什麼事也別做了，就是控制等死的狀態。」

由深圳來港參與光復元朗遊行的周小姐表示，支持香港示威，支持真普選，「香港人民可以大踏步走向民主」。她看過721元朗白衣人襲擊市民的片段，認為他們受僱於中共，是中共對香港實行統治的重大策略之一，她直言支持香港，並認為香港人堅持到底，終可以取得勝利，「人生有理想，我活著正在為實現自己理想，我內心嚮往民主訴求，大家不用生活在恐懼中。生活在內地很恐慌，所以對香港未來充滿希望，香港人不要怕，人心齊泰山移，中共不可能為香港一點事把全局打翻。」她又指，知道今日的活動違法，但她不害怕，「人要是害怕，就什麼事也別做了，就是控制等死的狀態。」

深圳人周小姐支持港人。(香港01記者攝)

自稱是youtuber、居港15年的韓國人Mr. Song，今日專登出來支持香港人。他表示過去一個多月都有留意香港舉行多次遊行，而且間中都有發生衝突，他明白香港人反對修例是不想受中國控制。上星期日，他在電視見到有白衫人衝入港鐵站內打人，直言「恐怖」，故今日出來看看示威情況，都打算拍片及上傳至其YouTube頻道，讓觀眾更了解事件。