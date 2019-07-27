【光復元朗】西邊圍內白衣人持棍聚集　一牆之隔警疑發射橡膠子彈

元朗遊行演變為連串衝突事件，當中南邊圍及西邊圍接連發生警民衝突，警方多次施放催淚彈、橡膠子彈等驅散示威者，而示威者以雨傘及欄杆作路障，同時在西邊圍對開河道取水撲滅催淚彈。西邊圍村口「戰火連連」，從讀者提供照片可見，在村內有戴頭盔的白衣人留守。立法會議員朱凱廸亦提醒，在西邊圍對峙最危險，呼籲市民切勿進入村內。

周日於元朗發生白衣人在西鐵站內外無差別攻擊市民，而警方全程不在場，惹起市民不滿，有網民發起今日（27日）發起今日到元朗「行街」，至下午5時起，元朗區多處有示威者與警方對峙，並向警方投擲雜物，前排的市民舉起自製的木盾，又舉起雨傘防衛，氣氛緊張。其間警方施放多次催淚彈，亦有發射懷疑橡膠子彈。

接近6時，警方於元朗泰祥街一度舉起橙旗警告示威者速離，否則開槍，其後開了一槍。7分鐘後，警方未有作出警告下再開兩槍。另外，於麗新元朗中心外亦遺下數發橡膠子彈殼。

晚上約六時半，警方於西邊圍對開位置施發多枚催淚彈，其間示威者跳河載水，淋熄催淚彈。至晚上7時15分，警方於西邊圍一度舉起橙旗警告。

（Whatsapp圖片） 西邊圍村內 白衣人聚集 西邊圍村口戰火不絕，而西邊圍村內卻有白衣人留守。據讀者提供圖片可見，西邊圍村內有多名男子身穿白衫、戴頭盔，部分手持電筒及手持手棍，他們於一間餐廳內聚集，部分人更向鏡頭豎起手指公。另外兩張相片可見，亦有數名戴上頭盔的男子，於村內聚集。 立法會議員朱凱廸就於Facebook上表示，西邊圍對峙最危險，相信白衫人會更肆無忌憚，呼籲市民切勿進入村內。

今晚的白衫人戴晒面罩，混戰時更肆無忌憚。差佬所有防線都背對鄉村，後面就有白衫人摩拳擦掌，只要警察一放水撤退，前線將非常危險。千萬不要進入西邊圍牌樓！ 朱凱廸Facebook

（鄧柏良攝） 南邊圍示威者後撤 前線籲勿突然離開 另一方面，南邊圍的衝突仍未平息。晚上七時許，南邊圍有示威者推鐵馬及掟雜車，而村口對開位置仍有大量示威者聚集，其間有示威者包圍上址一輛私家車，發現車內放有藤條。當時南邊圍大批示威者後撤，前線不斷叫人不要突然離開。其後有人打破私家車車窗，亦將其塗污。