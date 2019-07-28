【728集會】示威者快閃抗議未包圍　警總水馬加固防暴警戒備

網民發起今日「全城追究上環開槍大遊行」，惟遊行遭到警方反對，僅准許於中環遮打花園舉行集會。然而，下午3時許，多名警員於遮打花園外截查並包圍一輛私家車，稱涉及一宗刑事案，車內有一對男女及小孩，集會示威者見狀反包圍警員並作指罵，警員開走涉事私家車時，示威者尾隨並走出馬路，一同遊行至灣仔警察總部，並兩度在外「快閃」抗議，警總外亦加強部防。

警員截查私家車駛往警總，示威者尾隨。（盧翊銘攝）

警遮打花園外截查私家車 示威者尾隨警總「快閃」

下午3時許，約五名警員於遮打花園外截查一輛私家車，指該輛私家車涉及一宗灣仔一宗行劫案，其後又有警員增援並包圍，示威人士見狀反包圍並指罵警員，一番擾攘後，於約3時半，警員登上私家車駛往灣仔警總，示威者呼籲走出德輔道中尾隨，大批示威者高呼「叫「香港警察，知法犯法」、「黑警可恥」等。及至約3時50分抵達警總，示威者於警總外高呼口號抗議，由於警總外被水馬陣包圍，示威者未有多逗留，隨即離去繼續前往銅鑼灣。

百名示威者走近 警總加固水馬 防暴警戒備

下午約4時，一名男子於警總外放置狗糧諷刺警方，其後隨即離去。下午4時10分，示威者自行取雪榚筒封了軍器廠街入口，大批示威者在軒尼詩道停下，不斷向警總方向大叫「可恥，知法犯法」的口號，約10分鐘後移走雪榚筒，走近警總，並打開傘陣遮掩，估計商討下一步行動，約百名示威者集結在軍器廠街近軒尼詩道一號行人過路處前。

同時，警總內警方加強防衛，為閘前再加放水馬及注水，並另以竹枝加固，防暴警於警總內戒備，另有警員在警總一樓位置備長盾戒備，但未戴上頭盔，現場氣氛平靜。

示威者「唔夠人」而離開 逗留約20分鐘

及至下午4時45分，警總示威者大叫「我哋唔夠多人，走喇」，示威者隨即拉隊離開，沿途高呼「光復香港，時代革命」，逗留約半小時再次「快閃式示威」後離開。

警總水馬加固。（楊婉婷攝）

示威者佔領警總外，以快閃式抗議方法逗留廿分鐘後散去，原來居中有示威者作調停。「行街，向前行！」鄧小姐坐在欄杆上，揮手向遊行示威者示意隊頭方向，她說不想示威者在警總外作停留。

「警總，衝過啦，有咩意義呢？」示威者兩度包圍警總，但衝突過後，未能令政府回心轉意，她認為再花力氣衝擊已無太大意義，不如留力前進，「圍住警總叫，啲差人只係向警總度望住你哋，冇意義架。」她擋在企圖前行至警總外的示威者前，嘗試與他們溝通，最終彼此達到共識，示威者只會停在行人過路處前抗議而不作推進，而她亦退回後方呼籲示威者前行，她心痛稱：「我唔想再有無意義嘅流血事件。」

她坦言示威者多次遊行已引起國際關注，惟港府卻無動於衷，認為並非林鄭月娥沒有能力處理，而是現在的香港之首不再是林鄭月娥。目前這個運動要有轉機，要依靠政府的政務官等發聲，她曾向政府工作的朋友打聽，他們計劃8月6日發起行動，「遊行、靜坐唔得，就罷工！」她形容政府現不是與示威者為敵，而是與所有人為敵。