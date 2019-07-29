【728集會】示威者被指挑釁警方被捕　家人葵涌警署要求放人

7月28日有市民發起於遮打花園集會，並獲得警方「不反對通知書」，惟至晚上，警方與示威者發生衝突，警兵分多路清場。行動中共有最少49人被捕。今午12時半，有被捕者家屬及網民前往葵涌警署，聲援一名昨晚被捕的示威者。他們一行30多人前往葵涌警署，於警署外的鐵欄上貼上標語，包括「釋放被捕義士」，又斥警方「冠上虛假罪名」。

葵涌警署事後拉上鐵閘，並關上大門，在鐵欄上張貼告示，指「葵涌警署報案室現在停止服務，如需報案請往鄰近警署或致電999。」

警署外的鐵欄上貼上標語，包括「釋放被捕義士」，又斥警方「冠上虛假罪名」。（林振華攝）

根據家屬張貼的被捕人士照片，香港01記者昨晚於IFC對出天橋直擊他被捕過程。昨晚，警方於IFC對出天橋清場，當時一名男子要求警方出示委任證，惟警方不理會，反而要求對方離開，雙方爭執期間，警方突走向他面前稱，「你頭先挑釁我哋」、「你唔好再挑釁警方」、「已經第二次見到你啦」，並且不斷要求對方離開，當事人向警方稱，「你見唔見到我係到褪緊。」

當事人期間一直高舉雙手，而警方不斷用閃光燈照射他，又要求對方將口罩取下，混亂間事主遭數名警員拉至警方防線後，期間當事人稱「你一嘢打埋落我個口到呀」、「我乜都冇做過呀」。