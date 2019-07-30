【大欖車禍】近汀九橋兩巴士撞　至少78人傷　消防爆上層玻璃拯救

今日（30日）早上八時許，青朗公路近汀九橋往九龍方向，發生嚴重車禍，兩輛巴士相撞，巴士司機一度被困，事件中最少78人受傷。多輛救護車到場，消防員到場營救，將爆開後方巴士上層玻璃拯救。警方仍在調查意外原因。現場可見，肇事巴士撞至車頭擋風玻璃碎裂，車頭亦撞至變形。車禍大有大量傷者，他們坐在地面等待救援，救護員為傷者包紮分流。據了解，車禍中兩人危殆，10人嚴重及65人穩定。

城巴撞至嚴重變形。（香港01記者攝）

城巴車頭損毀變形 消防爆上層玻璃拯救

車禍中逾78名乘客受傷，據知有巴士司機一度被困車內，消防員到場營救。其間，消防員爆開城巴上層玻璃拯救，其間將一名乘客救出。涉事的城巴撞至車頭嚴重損毀，車頭擋風玻璃碎裂及變形。

九巴乘客：有一個女人飛咗出嚟！

前車九巴的鄧小姐乘客表示，當時她坐在巴士上層位置，其間她已入睡，突然後方的城巴猛撞九巴，「一下嘭，之後有好多濃煙！有一個女人（走廊）飛咗出嚟，有人連眼鏡都飛咗出嚟。」她指出，肇事的城巴乘客相對嚴重，事發時兩車相撞約三次。鄧小姐與同行的李小姐指，她們沒有大礙，只是背部及頸部撞傷，不過吸入大量濃煙。

運輸處於早上8時49分宣佈，因較早前交通事故，屯門公路往九龍方向的交通繁忙。 現時在屯門公路往九龍方向的車龍龍尾已到元朗公路近唐人新村。