【逃犯條例】網民游擊港島綫多站逼爆　港鐵銅鑼灣站至太古站暫停

網民不滿港鐵及警方在7月21日處理白衣惡煞在元朗站無差別打人的手法，早上在調景嶺站聚集發起不合作運動，導致一輛往黃埔方向列車超過一個半小時無法開出。網民9時許打游擊突襲不同港鐵站，9時15分左右阻礙北角站往堅尼地城方向車門關閉。 港鐵宣佈受北角站有列車車門受阻影響，港島綫銅鑼灣站至太古站列車服務暫停，堅尼地城站至銅鑼灣站列車服務維持五分鐘一班車，太古站至柴灣站列車服務維持五分鐘一班車，港鐵現正安排免費穿梭巴士。

藍田站未見不合作運動，但藍田站封路不讓市民入閘。（蘇煒然攝）

【上午9時15分】藍田站未見不合作運動，但藍田站封路不讓市民入閘。

北角站不合作運動

網民發起不合作運動在北角站阻車門，港鐵宣佈港島綫需要額外行車時間。（陳康智攝）

白衣惡煞在元朗站無差別打人一事，網民不滿港鐵及警方處理手法，早上在調景嶺站聚集發起不合作運動，導致一輛往黃埔方向列車超過一個半小時無法開出。網民9時許遊擊突襲不同港鐵站，9時15分左右阻礙北角站往堅尼地城方向車門關閉。候車乘客表示港島綫北角站往堅尼地城方向大約阻塞30分鐘，有救護員到場，但未能找到傷者。車廂內大部分乘客沒有反應，個別乘客指摘職員不處理事件，列車車長不斷呼籲「請勿阻礙車門關閉」。上午9時22分有人報警指有人擋門，配戴攝錄機的警員到場處理，被示威者包圍要求出示委任證。

港鐵在北角站發廣播，呼籲市民轉乘電車或其他交通工具。（鄧栢良攝） 【上午10時30分】港鐵在北角站發廣播呼籲市民上A出口轉乘電車或其他巴士前往其他目的地；如要過海可考慮北角碼頭搭船。 【上午9時15分】港鐵宣佈受北角站有列車車門受阻影響，港島綫銅鑼灣站至太古站列車服務暫停，堅尼地城站至銅鑼灣站列車服務維持五分鐘一班車，太古站至柴灣站列車服務維持五分鐘一班車，港鐵現正安排免費穿梭巴士。

網民游擊港島綫多站逼爆，港鐵銅鑼灣站至太古站暫停，金鐘站亦見擠塞。（郭藹盈攝）

調景嶺站不合作運動

【上午9時15分】被阻礙的往黃埔方向列車離開調景嶺站。

【上午8時50分】原本阻礙調景嶺站往黃埔方向列車的人士，轉為在調景嶺站往北角方向進行不合作運動，阻礙車門關閉。

【上午8時35分】港鐵宣佈受列車於調景嶺站車門受阻及有乘客按動緊急掣，觀塘綫觀塘站至調景嶺站列車服務暫停，黃埔站至觀塘站列車服務維持四分鐘一班車。港鐵安排免費穿梭巴士行走觀塘站至調景嶺站。

【上午8時35分】調景嶺站消防警鐘響起。

【上午7時53分】警方接獲報案，數人報案指約20個人阻礙車門關閉，列車無法開出。

【上午7時50分】數十名戴口罩黑衣人在往黃埔方向月台首4卡車門前聚集，進入往黃埔方向車廂時半身伸出車門，導致車門無法關閉。

網民發起不合作運動，觀塘站至調景嶺站服務一度暫停，港鐵安排免費接駁巴士，大排長龍。（鄧栢良攝）

元朗白衣人日前進入港鐵元朗站無差別攻擊市民，將軍澳線77名車長發起具名聯署要求港鐵高層承認決策失誤，網傳今天（30日）會有港鐵車長罷工。數十名戴口罩黑衣人在調景嶺站往黃埔方向月台聚集發起不合作運動，進入車廂時半身伸出車門，導致車門無法關閉，往黃埔方向調景嶺站列車超過一個半小時無法開出。

觀塘綫觀塘站至調景嶺站列車服務一度暫停，港鐵安排免費穿梭巴士行走觀塘站至調景嶺站，人龍由巴士總站一直延綿至調景嶺站A出口外，數百名乘客在雨中候車。