【逃犯條例】50日逾10場大型衝突　最少223人被捕　44人被控暴動

反修例風波持續至今50多天，進行了十多場遊行集會，多次遊行，特首林鄭月娥對逃犯條例的說法由「暫緩」至「壽終正寢」，「撤回」二字始終沒有說出。一次又一次的暴力衝突，港人由對催淚彈的陌生，變成催淚彈是清場基本武器，衝突後高官深夜開記招，譴責暴力行為，卻始終沒有正面回應示威者的五大訴求。 衝突何時了？港人沒有答案。由港島遊行，至各區遊行，由一周一行，到一周兩行，堅持五大訴求，經歷了漫長的6月、7月反修例風波，最少223人被拘捕，當中多達44人被落案控告「暴動罪」。

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反修例風波持續至今近兩個月，本港經歷了10場反修例遊行、2場撐警集會、及元朗「無差別打人」事件。《香港01》綜合警方於每次衝突後，公布的被捕人數，統計由6月至今，最少有223人被捕，當中有44人被控暴動罪。

7月28日遮打花園集會：49人被捕

7月28日的遮打花園集會，原訂從中環遮打花園遊行至西環中山紀念公園的遊行，不獲警方的不反對通知書，反對遊行，只贊成於遮打花園集會，惟仍有不少示威者堅持遊行，警方以武力清場。當晚上環及西環一帶，狹窄的街道烽煙四起，一下又一下的槍聲，散不去的催淚煙，是警方驅趕示威者的方法。這場警民衝突，遭成16人受傷，49人被捕，拘捕罪名為涉嫌「未經批准的集結」及「藏有攻擊性武器」等，被捕人士包括前民陣召集人楊政賢。

49人被捕 44人被控暴動罪

至7月30日，律政司與警方就728被捕人士開會，決定將落案起訴45人，其中44人控以「暴動罪」，另外一人控以「藏有攻擊性武器」，7月31日於東區法院提堂。是繼612立法會外衝突有5名被捕人士被控「暴動罪」後，警方再次以「暴動罪」控告被捕人士。

根據《公安條例》，「暴動」指任何參與被定為非法集結的人，破壞社會安寧，該集結即屬暴動，而集結的人即屬集結暴動，而被定罪的人，最高可判入獄10年。

7月21日晚，港人在驚慌與憤怒中渡過。當日是民陣於6月9日大遊行後，舉行的第4次遊行，大批示威者在港島吸入警方清場的催淚煙，逃亡搭上西鐵歸家時，卻遇上元朗「無警之夜」，大批白衣人無差別襲擊西鐵乘客。

7月21日遊行：暫一人被捕

7月21日的港島遊行，終點為灣仔修頓球場。惟不少遊行人士過了終點，繼續行至西環包圍中聯辦，最終警方發射55枚催淚彈及催淚煙、5發橡膠子彈和24枚海綿彈清場。7月26日，警方於長沙灣拘捕一名28歲姓馮本地男子，涉嫌「刑事毀壞」、「非法集會」及「侮辱國徽」。警方稱，行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

7月21日元朗「無警之夜」：12人被捕

7月21日晚，元朗發生「無差別打人」事件，由白衣人進入元朗站襲擊人，至他們離開，警方在接報求助後39分鐘才趕到現場，令港人對警方再次失去信心。事件發生起，有人散播消息指，會再發生打人事件，元朗、屯門及天水圍一帶人心惶惶，商舖落閘，街上冷清如死城。警方拘捕了12名男子，但罪名是涉嫌「非法集結」。據了解，部分被捕人士有黑社會背景。

7月27日光復元朗：15人被捕

元朗西鐵站「無差別襲擊」事件令港人怒氣沖沖。7月27日，就市民鍾健平發起的「光復元朗」遊行，警方發出反對通知書，但據鍾健平表示，當日仍有29萬人前往元朗遊行，表達對「無差別襲擊」事件的不滿。當遊行隊伍仍在大馬路時，警方已兵分多路，進行清場，一如既往，用催淚彈、橡膠子彈、海綿彈等清場，事件中有15人被捕，涉嫌「非法集結」、「藏有攻擊性武器」、「襲警」及「襲擊」等。當中行動發起人39歲的鍾健平亦涉嫌「組織未經批准集結」被捕。至於在南邊圍村村口一輛私家車上，被發現藏有武士刀等武器的汽車，警方於隔日拘捕一名30歲斯里蘭卡籍男子，涉「藏有攻擊性武器」。

7月14日沙田遊行：48人被捕

自7月起，就反修例的遊行變成「一周兩行」，除了港島，各區亦有舉辦遊行，7月14日於沙田舉行的遊行，警方進入新城市廣場清場，當時商場內有不少食飯、購物的市民，商場內情況混亂，事件造成28人受傷，48人被捕，涉嫌干犯「非法集結」、「襲警」、「妨礙警務人員執行職務」和「藏有攻擊性武器」等罪名。被捕人士包括香港眾志常委朱恩浩及成員廖偉濂，而涉嫌咬斷警員手指的22歲姓杜港大學生，7月16日於沙田提堂，暫被控一項「襲警」、兩項「有意圖傷人」及一項「未能在規定下出示身分證明文件」罪。

7月13日上水遊行：2人被捕

而在7月13日的上水遊行中，有兩名人士被捕，其中一名被捕人士為當日被警方追趕，企圖跳橋的青年，他涉嫌「非法集結」被捕。

7月7日 尖沙咀遊行：9人被捕

7月7日尖沙咀舉行的遊行中，有9人被捕，5人涉嫌「襲警」及「妨礙警務人員執行職務」，1人涉嫌「未能出示身份證明文件」。另外，一名女子報稱在旺角區因拍攝問題，懷疑被人襲擊及非禮。警方事後拘捕3名人士， 涉嫌「非法禁錮」、「襲擊致造成實際身體傷害」及「非法集結」，其中一名被捕男子亦涉嫌「非禮」。

各區連儂牆衝突：6人被捕

7月起，本港各區出現了「連儂牆」，不少香港市民將心聲寫在Memo紙上，或作畫諷刺時弊。惟部份人士竟出手破壞「連儂牆」；甚至有人出手襲擊連儂牆義工。綜合各區連儂牆衝突，最少有6人被捕，涉嫌「襲擊」、「刑事毀壞」、「縱火」等。警方經調查後，其中一名男子獲無條件釋放。

6月9日至7月1日：81人被捕

另外，綜合警方於遊行後公佈的被捕人數，6月9日至7月1日期間，共有81人被捕。當中6月12日於立法會外衝突中，有5名被捕涉嫌參與「暴動」被捕，暫未落案；而涉「遊蕩」罪被捕的的8人獲無條件獲放。而6月30日的撐警集會上，亦有6人被捕。