【728集會．直播】葵涌警署示威者擲物掟警　警舉霰彈槍描準示警

7月28日遮打花園集會後，警方與示威者在中西區發生衝突，警方施放多枚催淚彈清場，行動中共有最少49人被捕。據了解，律政司今日與警方開會後，決定將其中44人控以暴動罪，另外一人控以藏有攻擊性武器。繼昨午（29日）有被捕者親友及網民前往葵涌警署，聲援被捕的示威者後，今晚7時30分（30日），有逾千名市民到葵涌警署，聲援728被捕人士，有數十名防暴警員戴上頭盔、手持盾牌，築成防線，一度與在場市民對峙。晚上近9時，陸續有被捕人士獲保釋。其間懷疑有在場人士從葵涌警署側門投擲雞蛋進入警署，隨即有警察施放胡椒噴霧。晚上10時半，葵芳站外出現手持盾牌防暴警察，在場市民將他們包圍，並不斷投擲雨傘、垃圾車等雜物，並追趕他們至馬路，警察被追趕至警署外。及後有大量防暴警察從警署衝出，現場有警員手持懷疑長槍。

晚上10時半，葵芳站外出現手持盾牌防暴警察，在場市民將他們包圍，並不斷投擲雨傘、垃圾車等雜物，並追趕他們至馬路，警察被追趕至警署外。及後有大量防暴警察從警署衝出，現場有警員手持懷疑長槍。

728集會中，警方拘捕四十九人，分別為32男17女，年齡介乎16至41歲，案件交由港島總區刑事總部跟進。今晚近9時，一名被控暴動罪及襲警的被捕男子首先獲保釋，他表示警方正安排全部被捕人士保釋，他們均以1000元自簽擔保。他表示所有人士均有義務律師協助，準備明日於東區法院提堂。另外，一名女子保釋後與親友相擁痛哭。及後近9時半，懷疑有在場人士從葵涌警署側門投擲雞蛋進入警署，隨即有警察施放胡椒噴霧驅趕。市民其後在警署外用黑色噴漆噴上「黑警」字句，又有市民用大聲公向警署方向呼叫，希望前線警務人員保持克制。近晚上10時，有兩名年輕人於家人陪同下離開警署。

防暴警察一度到場

傍晚6時許，已有數十名市民於葵涌警署報案室門外聚集，聲援被扣留人士，葵涌警署值日官在大閘上張貼告示，指「葵涌警署報案室現在停止服務，如需報案請往鄰近警署（荃灣警署/長沙灣警署）或致電999。」而葵涌警署至昨日中午關上鐵閘後，並未有重新開閘。至晚上7時半，有超過一百名市民到場，呼叫口號 「沒有暴徒，只有暴政，釋放被捕義士」，其間有被捕人士的親友到場，在警員帶領下進入警署。晚上8時，有超過二百名市民聚集，佔據警署對開的葵涌道，其後有數十名防暴警員戴上頭盔、手持盾牌，築成防線，一度與在場市民對峙，警方不斷退後防線，市民步步進逼。其後警員突然登上警車離開。受事件影響，葵義路出葵富路只能左轉。

立法會議員朱凱廸、梁耀忠亦有到場，有市民手持大聲公表示，所有被捕人士正進行保釋手續，準備明日提堂。

葵涌警署至昨午已關上鐵閘。（陳浩然攝）

昨日（29日）約20名網民及示威者的親友中午到葵涌警署，有人在大閘上貼上「釋放被捕義士」的標語，並張貼被捕人士照片，照片顯示為民陣前召集人楊政賢，警署關上大閘，有人於警署大閘上亦有到場聲援的網民，帶同衣服及食物打算交給被捕者，但遭警方拒絕，警方最後只讓一名被拘捕人士的女親友及律師內進。