【728集會】天水圍警長客氣態度獲激讚　示威者送祝福：膊頭有花

兩個月來的多次衝突，令警民關係非常緊張。昨晚在葵涌警署外及天水圍警署外均有嚴重的警民衝突，其中天水圍外一度有總督察向示威者舉起中指，引起在場人士不滿，隨後一名警署警長步出，以較客氣的態度游說在場人士小心安全，獲對方大讚「辛苦你喇」、「呢啲咪人話囉」，又祝福他盡快「膊頭有花」。

昨晚凌晨有逾千名示威者就連儂牆被破壞的事件包圍天水圍警署，要求釋放兩名少年。（陳永武攝）

昨晚（30日）9時許，數名青少年於天水圍天悅隧道的連儂牆協助清理垃圾時，遭一名中年男子拍照及指罵，對方亦破壞連儂牆，更聲稱被襲擊及報警，大批手持盾牌的警員接報到場，將兩名17歲及16歲的少年帶返警署，另一名26歲男子則需要送往天水圍治理。大批市民隨之包圍警署要求放人，至凌晨約1時，聚集民眾逾千人，警民對峙多個小時。凌晨零時許，一名姓麥的總督察與示威者理論時，向他們舉起中指，引起示威者不滿，約一小時後，一名警署警長以較客氣的態度向在場人士解釋，並提醒他們小心跌倒。

你哋喺上面小心啲慢慢行唔好仆親呀，畀少少時間我哋做嘢呀，唔該晒。 天水圍警署警長

辛苦你喇，好靚仔呀9203 女示威者

隨後該名警長繼續游說在場人士，又提醒他們飲水，獲回覆指「阿Sir你飲啖水先啦」，禮貌冷靜的態度獲示威者讚賞，並一度歡呼「呢啲咪人話囉」，亦大讚：「阿Sir欣賞你！」又笑言：「阿Sir雖然你三柴但（比舉中指的總督察）你真係好好多呀。膊頭有花喇！」

「警察同市民唔係一個對立面」

該名警長其後接受訪問指，當時步出警署是因為「希望望到市民，就係咁簡單，有事就救人，警察同市民唔係一個對立面，我希望如果發現有事都係救咗人先，其他嘢容後再講」。

2013年獲市民撰寫感謝信

翻查資料，該名編號為9203姓高的警長在2013年與其他青山警署的同袍獲一名商店經理撰寫感謝信，指他們在處理一宗懷疑屬假卡集團的女子來店選購大量貴價電子產品的案件時，妥善及迅速拘捕該名女疑犯，令該店不致蒙受巨額損失，讚揚他們態度專業及行動迅速。

網民人肉起底 睹私人FB「暴徒論」即改觀

事件旋即獲網民大讚，亦有人替該名警長「起底」，有指他去年3月獲擢升，並在facebook貼出照片，並感謝另一半及同袍的支持；亦有人在該警長的私人facebook內，找到近日他對一連串示威的表態，例如「我地戰鬥力同機動力不遜於班垃圾暴徒」、「笑話：警察要推進清場拉人 記者就頂住條防線 要啲民主議員號令後退…同時 給予暴徒有足夠時間撤退」等言論，令一眾網民「炒車」並表示失望。