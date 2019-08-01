【風球韋帕】觀塘碼頭「木屋」床鋪濕透　露宿者：今晚唔知瞓邊

部份露宿者的床鋪濕透。(余睿菁攝)

颱風韋帕突襲香港，八號風球懸掛了十小時，終在晚上11時40分，改掛三號強風信號。八號風球吹襲下，有人提早下班而興奮，有人到大浪灣衝浪尋求刺激，但有人卻連本身可以「安居」的地方也不保。

在觀塘碼頭樓身的一群露宿者，他們的「家」，雖可說「有瓦遮頭」，卻不能遮風擋雨，八號風球對他們而言，絕不是令人興奮的事。《香港01》記者在晚上前往觀塘碼頭，發現露宿者用木板搭成的「木屋」，雖未有倒塌，木板卻盡濕。部份露宿者已在床上安睡，有人則因通宵工作，仍未回「家」。

一名不願透露姓名、年約60歲的露宿者表示，觀塘碼頭內，靠近中間位置的部份「木屋」較為硬淨，且位於碼頭較中央位置，可抵受風雨飄搖的日子，昨晚眾人亦未因颱風受影響。

但今天雨勢風力變強，他的住所靠近碼頭邊，有大量雨水飄入，令圍著住所的木板濕透，滿床雨水。強風之下，部份木板一度塌下，隨後待風勢減弱，始自行重新搭建恢復原狀。他透露，自己剛從監獄獲釋，於上址居住兩個月，這是首次在觀塘碼頭面對颱風，坦言「今晚唔知瞓邊」。記者離去時，他仍呆坐在「鄰居」的木屋中。