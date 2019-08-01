【連儂牆】沙田圍站外橋躉連儂牆焚毀　大埔街坊自發助清理

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沙田圍站出口行人天橋兩條橋躉，近月亦成「連儂牆」被市民貼上打氣字句，今日（1日）凌晨其中一條橋躉突然起火，消防接報後將火救熄。今早記者再到現場查看，一名居於大埔的市民得悉事件後，到上址協助清理，指「冇咗咪再貼過」、「信念燒唔走。」
港鐵馬鞍山線沙田圍站A出口對開，行人天橋的兩條橋躉，近月被市民貼上多張便利貼及寫上打氣字句的紙張，成為該區的小型「連儂牆」。今日(8月1日)凌晨零時半左右，有市民發現其中一條橋躉的紙張、及覆蓋紙張用作防雨的保鮮紙，突然起火。由於涉及港鐵站附近範圍，消防接報後以「二級火警」動員前往救火。消防將火救熄，交予警方跟進。警方調查後，認為火警無可疑。就現場所見，涉事的橋躉被燒黑，部份紙張焚毀，暫未得知起火原因。
(陳永武攝)
有街坊今早到場自發清理。（陳諾希攝）
街坊今早自發清理：信念燒唔走
今早(1日)9時半，記者再到上址查看時，一名居於大埔的市民，今早得悉事件後，便踩單車到場協助清理，並自備清潔劑、水桶到場。橋躉位置僅剩一張完整便利貼，該名市民表示，「燒到咁都冇計啦，唯有抹返乾淨再起過」，並以抹布清理，期間不夠水量不夠，又向清潔工人借水及以雨水繼續清潔。被問及平日是否有份守護連儂牆，他表示「冇咗咪再貼過，直至有一日市民冇特別野想表達（連儂牆）就自然會停」、「信念燒唔走。」