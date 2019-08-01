【連儂牆】沙田圍站外橋躉連儂牆遭縱火　大埔街坊自發到場協清理

沙田圍站出口行人天橋兩條橋躉，近月亦成「連儂牆」被市民貼上打氣字句，今日（1日）凌晨其中一條橋躉突然起火，消防接報後將火救熄。今早記者再到現場查看，一名居於大埔的市民得悉事件後，到上址協助清理，指「冇咗咪再貼過」、「信念燒唔走。」

港鐵馬鞍山線沙田圍站A出口對開，行人天橋的兩條橋躉，近月被市民貼上多張便利貼及寫上打氣字句的紙張，成為該區的小型「連儂牆」。今日(8月1日)凌晨零時半左右，有市民發現其中一條橋躉的紙張、及覆蓋紙張用作防雨的保鮮紙，突然起火。由於涉及港鐵站附近範圍，消防接報後以「二級火警」動員前往救火。消防將火救熄，交予警方跟進。警方調查後，認為火警無可疑。就現場所見，涉事的橋躉被燒黑，部份紙張焚毀，暫未得知起火原因。

(陳永武攝)