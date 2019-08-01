灣仔男子剪刀插頸滿身鮮血　送院搶救

灣仔春園街有一名男子用剪刀自殘。今日（1日）下午5時25分，警方接獲報案，指灣仔莊士敦道112號對開，有一名男子滿身鮮血，倒臥地上。警方及救護接報到場，發現該名男子頸部有一把刀，滿身鮮血，男子被送往醫院搶救。據報，該名男子突然進入春園街一間文具店，取走一把文具剪刀，未有付費後離開文具店，其後突然用剪刀插向自己頸部，之後他負傷走到距離100米外、莊士敦道112號雙喜樓對開時，疑失血過多不支倒地。警方原把案件列作「有人從高處墮下」，據報有市民驚慌下誤以為對方從高處墮下，及後暫列「發現受傷人士」

文具店老闆葉生表示，下午五時許，文具店所有人正忙碌工作，該名男子在文具店不知情的情況下，取走一把價值8元的剪刀，10多分鐘後有警察到場，才發現對方拿走文具店一把剪刀。葉生指，該名男子低調走進店內，未有與店內員工交談，其妻子則有印象對方進入店內，形容對方神色有異，全身濕透，「濕到好似啱啱水入面出黎」。葉生又指，該把剪刀只價值數元，因此不會追究對方。

雙喜樓附近一報販吳女士表示，目擊對方慢行至上址，之後倒地，惟吳女士因驚慌未有上前查看。有市民表示，男子倒地時聽到「嘭」一聲巨響，以為對方從高處墮下。