天水圍東華三院李東海小學教師林麗棠三月於校內墮樓身亡，事件發生近五個月，東華三院獨立調查委員會已於昨日完成調查報告，校董會將於下周四審議報告。委員會認為事件發生並非單一因素，並提出多項建議措施及方案，期望校董會接納及切實執行，以防止同類事件再次發生。該校教師稱接獲完成調查通知，目前校長一職仍由主任代理。

三月六日清晨，天水圍東華三院李東海小學48歲的圖書館主任老師林麗棠，於校內墮樓亡。（資料圖片）

獨立調查委員會展開四個月內部調查，至七月底完成，並提交予校董會審議。委員會表示，透過會面和廣泛蒐集資料，對事件深入分析後，認為事件發生並非單一因素，而是多種相關因素同時出現的結果。

委員會稱，報告內提出多項建議，期望校董會接納及切實執行，以防止同類事件再次發生，深信在各方努力下，該校校務定能早日回復正常發展。

東華三院表示，李東海小學法團校董會下周四（8日）召開會議審議報告，校董會達致共識後呈交教育局，期望可盡快向公眾交代。

羅婉儀為東華三院李東海小學校長。（網上截圖） 有該校現職教師向香港01表示，就調查結果校方暫未有提供資料，目前學校放暑假，校內無消息稱完成調查報告。校長羅婉儀事後放病假，教師們未接獲其新消息，校長一職目前仍由一位主任代任。

事發於3月6日，東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠於校園墮斃，事件掀起校政風波，老師死前曾受巨大壓力，被校長召回校寫悔過書，辱罵致情緒受困早退，最終踏上絕路。東華三院就事件成立獨立調查委員會，承諾公開公平公正處理投訴。