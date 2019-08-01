【逃犯條例．直播】警搗火炭物資倉拘陳浩天　警凌晨2時見記者

【凌晨1時25分更新】警方在火炭拘捕7男1女。消息稱，其中一人為前「香港民族黨」召集人陳浩天。律師伍展邦確認，陳浩天於火炭被帶走。 有在沙田警署外人士，得悉被捕者在馬鞍山警署時，隨即拉大隊轉往馬鞍山警署聲援。

相信是陳浩天的男子，被警員押走時並沒戴頭套。

深夜約10時，火炭坳背灣街45號喜利佳工業大廈，突然有近40名配有頭盔、背心的軍裝警員，於工廈閘內駐守；工廈內有數名懷疑便衣警員，看守著幾個尼龍袋，據知部份袋內裝有頭盔等物品。在場所見，警員在工廈內帶走兩人，均由黑布蒙頭，旁邊的警員則戴上頭盔及手持警棍。

至深夜11時左右，約20名市民在工廈外，聲援被帶走的人士。部份人士不滿，警方於上月21日元朗襲擊時無人到場，但今晚卻出現在火炭並帶走兩人。現場消息指，警方在火炭發現一個懷疑反修例人士的「物資倉」。與此同時，約50名市民亦在雨夜趕赴沙田警署，聚集在門外聲援於火炭工廈被帶走的人士。

8月2日凌晨零時許，在沙田警署外聲援的市民增至超過100人，警署正門落閘。現場下雨，部份人士撐起雨傘。他們要求警員開門，有人突然大叫「地下有三百蚊，邊個嘅?我地路不拾遺，阿SIR出來呀，有人跌錢呀」該人用地盤警示燈鎮住地面的紙幣。

在場人士用鐵馬及水馬圍封警署兩個職員出入口，較早前有軍裝警員手持盾牌戒備，其後返回警署內。在場人士用雨傘遮擋警署閉路電視，之後再用噴漆遮擋閉路電視。警署外牆亦被人用黑漆塗鴉，寫上「沙田狗屋」等字眼。警署外牆哨崗位置，曾有警員用電筒照向警署外的人士，有人則以藍光電筒「回敬」，照向該名警員，警員立即關電筒後退。隨後再有警員於另一個哨崗用電筒照人群，即時被在場人士已多支鐳射光照住。

現場消息稱，被警方帶走的人士，已有律師正在協助；立法會議員林卓廷一度到場，要求與警方對話，但未獲回應。在場人士在警署外大叫口號，如「香港警察、知法犯法」等。由於人數眾多，部份人士聚集在馬路上。有在場人士自發維持秩序，每當有車輛駛經時，則大叫「開路」，及勸籲包圍警署人士及記者退後，以免發生危險。

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凌晨零時40分左右，有人利用長棒狀物體，勾甩警署外牆一個閉路電視鏡頭。有包圍人士向警署擲物，誤掟中一名記者，在場人士立即向記者道歉，又呼籲其他人「要掟行前啲掟，小心唔好掟中記者!」

凌晨零時50分，警署側閘內有警員手持胡椒噴霧對住閘外。有自稱律師的人士，向警員要求進入警署。多名人士立即阻止在閘外圍搗的市民：「你要救兄弟，就要俾律師入去!」在場警員表示，准許律師一個人進入警署。包圍人士向警員立即退後，只餘下律師一人在閘外等候。

但至凌晨零時57分，警員仍未開門，律師向警署大聲講：「我係香港執業律師，請尊重被捕人的法律權利，請警署值日官出來與本人對話。示威者已守承諾，移除障礙物及退後。」他表示自己是伍展邦事務律師。至凌晨1時，有警員與伍律師隔閘對話，又查看其身份證明文件。

律師伍展邦凌晨1時15分左右向傳媒表示，剛才獲一名便裝警察告知，表示沙田警署沒有相關被捕人士，值日官亦表示沒有被捕人士於沙田警署，惟伍展邦指，自6月9日開始，有警方指因未完成手續，因此未能確認被捕人士是否於警署內。直至2至3小時後，才確認原來有被捕人士警署內。伍展邦指收到被捕人士要求他到沙田警署協助，現時正向警方查詢，了解被捕人士所在位置。

此外，林卓廷則較早時向記者稱，聯絡了警方，暫時對方指有7男1女被捕，2名律師在警署內陪同。

律師伍展邦確定被捕人當中包括陳浩天。(魯嘉裕攝)