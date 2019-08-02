【張建宗患病】乘民牌房車離開官邸　回應包場治療稱為院方安排

日前有報道指，政務司司長張建宗自七月起，多次出入瑪麗醫院臨床腫瘤科電療部，接受電療。張建宗今（2日）從官邸中步出，登上乘民牌凌志房車抵達瑪麗醫院接受治療，他向傳媒表示鼻腔內有一微小囊腫，接受醫生建議接受治療，強調「無影響工作，我如常上班。」對於被質疑因其司長身份而獲得醫院「包場」治療，張建宗回應指，此為院方避免影響其他病人作出的安排。

張建宗向記者稱「有心、有心」。(賴南秋攝)

日前有報道指，政務司司長張建宗自七月起，多次出入瑪麗醫院臨床腫瘤科電療部，接受電療。政務司司長辦公室昨日(八月一日)回覆《香港01》稱，「張建宗在例行身體檢查時，經瑪麗醫院醫生診斷，發現鼻腔內有一微小囊腫，認為情況輕微，但建議盡早接受一個短期療程，免除後患。有關情況並不影響司長執行職務，他一直如常上班。」

今日(8月2日)清晨6時54分，一輛凌志房車，駛入位於山頂白加道的政務司官邸。該車與政務司司長座駕為同一款式及顏色，但未掛有「CS」車牌，只掛上一個普通民用車牌，據知該車牌登記為「政府車輛」。約3分鐘後，張建宗從官邸中步出，登上該輛凌志房車，房車隨即開出。

多輛傳媒採訪車尾隨張建宗的座駕，大約7時17分抵達瑪麗醫院。戴上口罩的張建宗，甫落車便向在場守候的記者表示：「有心、有心！」但沒有再回應其他問題，隨後在保安人員護送下，步入醫院內。大約半小時後，張建宗離開醫院大樓。

張建宗表示年檢發現鼻腔內有一微小囊腫，聽從醫生建議接受治療，強調「（囊腫）好細好細，無影響工作，我如常上班。多謝大家關心。」對於被質疑因其司長身份而獲得醫院辦公時間外「包場」治療，張建宗回應指，此為院方安排：「如果我哋所謂公眾人物，在正常時間影響其他用家，亦都係不便。」大約7時52分，張建宗乘坐同一輛房車離開瑪麗醫院；至8時05分，該房車抵達政府總部。