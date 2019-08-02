【馬鞍山警署・直播】速龍驅示威者　新港城射胡椒彈　入屋苑捉人

周四(1日)晚上十時許，大批警員在火炭坳喜利佳工業大廈，拘捕7男1女，包括前「香港民族黨」召集人陳浩天，涉嫌藏有攻擊性武器、無牌藏有爆炸品及無牌售賣第一部毒藥。事件觸發逾百名示威者包圍沙田警署及馬鞍山警署，至凌晨4時許事件始平息。 至今晚再有約100名示威者於馬鞍山警署外聚集，高呼「時代革命，光復香港」，再次以黑漆塗鴉警署牆壁，又高叫警員「落嚟」。

晚上11時許，有警員向天橋發射胡椒彈。（余睿菁攝）

晚上陸續再有市民於馬鞍山警署附近一帶聚集，最初群眾先於警署對面馬路等候，其後逾百人前往警署外，部分人高舉雨傘，有人再以黑漆塗鴉鐵閘及閉路電視，又拆走附近鐵欄搬到警署正門，用索帶綁緊置於閘外，又有人帶同水泥到場。

警員進入私人屋苑 市民起哄

其後多輛警車到場增援，身穿全副防暴裝備的警員到場，部分手持警棍及長盾，在場拉起封鎖線，又有速龍小隊到場驅散示威者，有市民及示威者於現場指罵，警方一度高舉黃旗。有警員於現場附近進入一個私人屋苑，引起在場人士起哄，警員用盾陣於屋苑大門架起防線。

一名雅景臺居民司徒先生表示，當時見到4名警察於對面馬路包圍及搜查一名懷疑為記者的人士，他向警員表示「我哋睇住你，唔好亂打人」，然後突然有數名警員衝向他驅散並跟隨他進入屋苑，指警員「捉住我攬住我，問我係咪襲警」，司徒先生否認指只是在場監察，他指雅景臺居民及保安表明不讓警員進入，但警方仍強行進入，對此感到驚恐。

警向天橋發射胡椒彈

至晚上11時10分左右，馬鞍山警署對面的新港城對開，行人天橋上有市民以射光及言語挑釁警方，警員在沒舉旗向天橋位置開了數發胡椒彈，市民後退，警方隨即離開。有網上短片拍得，當時於天橋位置有市民以雷射光向下方，其後突然有煙霧於天橋玻璃位置散發，橋上市民即時走避。

+ 11 + 10 + 9

昨晚警方於火炭一工廈拘捕7男1女，涉嫌藏有爆炸品及攻擊性武器等，大批示威者相繼到沙田警署及馬鞍山警署支援，其中於馬鞍山警署，有在場人士用黑漆塗鴉警署外牆，又強行掹起鐵閘露出玻璃門，身穿防暴裝的警員站在警署內的玻璃門後手持盾牌。

至凌晨3時許，大批身穿防暴裝備警員趕到馬鞍山警署對開馬鞍山路，與示威者對峙，期間發出警告要求示威者立刻離開及放低手上武器，否則會使用武力驅散並拘捕示威者。警方其後再推進防線，穿過鞍祿街公園再推至西沙路，示威者在對開馬路四散，警員於公園內搜查，又於附近馬路設路障查車。