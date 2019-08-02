【搗爆炸品倉】曾因金錢問題與夫爭執　被捕母親數年前燒炭自殺

警方有組織罪案及三合會調查科在天水圍天瑞邨瑞滿樓一單位，搜獲煙霧彈、製造爆炸品原材料及工具。單位內兩女一男涉嫌「無牌藏有爆炸品」被捕，分別為一名母親及其一對子女。據街坊透露，涉事單位曾發生燒炭自殺案。翻查資料，2016年天瑞邨瑞滿樓發生火警，肇因為女事主與丈夫因金錢問題爭執後，在房間內燒炭自殺，火舌燃著雜物所致。

街坊指天瑞邨瑞滿樓爆炸品倉單位數年前曾發生火警，肇因是女事主與丈夫因金錢問題爭執後，在房間內燒炭自殺，火舌燃著雜物所致。（網上圖片）

有組織罪案及三合會調查科根據線報昨（8月1日）突擊搜查天水圍天瑞邨瑞滿樓一單位，搜獲30枚已製成煙霧彈、一批半製成煙霧彈、製造爆炸品原材料「硝酸鉀」及製造爆炸品的工具，當場以涉嫌「無牌藏有爆炸品」拘捕單位內兩女一男，年齡介乎23至47歲，三人為同一家庭成員，包括一名母親及其一對子女。被捕男子報稱任職拖車司機、另外兩名被捕女子為主婦和文員。據街坊所透露，單位內家庭在上址居住數年，日常並無接觸，僅知數年前單位內曾有人燒炭自殺。

翻查資料，2016年12月天水圍天瑞邨一單位發生火警。一對夫婦因金錢問題爭執，盧姓丈夫偕女兒離家冷靜，驚見住所冒煙後報警，並趕回單位發現吳姓妻子在房間內燒炭自殺，火種燃燒雜物引致火警，約150名大廈住客需要疏散。