【旺角再遊行】旺角警署窗戶封白色膠紙　麵包店稱不擔心示威

本周六（3日）有網民發起「旺角再遊行」，惟警方反對有關遊行，僅對原定遊行起步點、晏架街足球場的集會發出不反對通知書。記者巡視遊行路線，沿途不見警方的水馬或鐵馬佈防；非遊行路線內的旺角警署則加緊佈防，外牆有30多扇窗被貼上白色膠膜。

警署正門、面向太子道西的32扇窗，被貼上白色膠膜。（邵沛琳攝）

位於非遊行路線內，與起點晏架街足球場距離900米、步行需時約13分析的當區警署－旺角警署開展佈防工作，警署正門、面向太子道西的32扇窗，被貼上白色膠膜，相信為防止遊行人士擲雞蛋或塗鴉之用。那些窗戶原本是透明玻璃，貼上白膠膜後，街外難以窺探警署內情況。

麵包店負責人吳先生稱明天會照顧營業，不太擔心示威遊行活動。（邵沛琳攝） 記者依據「旺角再遊行」的遊行路線實地視察，發現需要近一小時才走畢，途沿沒有警方的水馬或鐵馬佈防，馬路旁的鐵欄及地磚亦沒有加固工程。位於起點晏架街足球場附近麵包店的負責人吳先生指，較早前獲悉明天將會有集會活動，會照顧營業，不太擔心示威遊行活動。

據原定遊行路線，遊行人士在晏架街足球場起步，其後途徑旺角道、彌敦道、登打士街、廣華街、染布房街至終點麥花臣球場。於旺角道，有約15個水馬擺放在馬路中央，相信為附近地盤工程的封路物資，與警方封路佈防無關。