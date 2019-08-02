【728集會】被控暴動準夫婦撰親筆信　感謝市民支持

728西環衝突事件中，有49人被捕，44人被控暴動罪，當中包括將於周日（4日）結婚的一對情侶。被控暴動準夫婦今日撰寫親筆信報平安，感謝支持他們的市民，信中又提到兩人暫無經濟壓力，無需籌款。

38歲姓湯男子及41歲姓杜女子，被指在德輔道西近西邊街一帶參與暴動，案件提堂當日，其代表律師於庭上透露，兩人為情侶，共同經營健身室生意，將於周日（8月4日）結婚。兩人今日撰寫親筆信感謝支持他們的市民，兩人又指，知道有很多人擔心他們，但因有太多事情要處理，無暇報平安，要大家擔心不好意思。

被控暴動夫婦今日撰寫親筆信報平安，感謝支持兩人的市民。

有指該對準夫婦因案件出現財政壓力，兩人表示大部分被捕人士由被捕一刻，至今只是交過1000元保釋金，從未支付過義務律師及大律師的費用，因此不用擔心兩人財政方面問題，亦無需籌款。兩人又提到，民陣義務律師團隊快速及專業協助被捕人士，對方承諾會一直協助被捕人士直至案件完結，亦未有提及需要被捕人士準備任何費用。

案件提堂當天，風球「韋帕」正襲港，法院門外風大雨大，但仍有大量市民冒雨到法院支持被捕人士 。兩人對此表示「辛苦你地咧，我地兩個都好感動」。兩人於信末再次衷心多謝大家對他們的關心，並希望大家身體健康，生活快樂。