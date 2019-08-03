【旺角遊行．直播】清場過後示威者再圍旺角警署　防暴警戒備

「旺角再遊行」獲警方發出不反對通知，下午約5時抵達終點，大會宣佈12萬人參與。同一時間，示威者佔彌敦道，曾圍堵紅隧25分鐘，包圍尖沙嘴警署毀壞及燒雜物，晚上9時許警在旺角及尖沙嘴進行清場。 【00﹕49更新】太子道西及彌敦道交界，警方拘捕兩名男子，在交通安全到上對兩人進行搜身及記下證件資料。未知警員以什麼理由拘捕二人，亦未知二人事前有何行為。 【00﹕21更新】 彌敦道防暴警察離開後，有數百名示威者隨後跟上、聚集旺角警署正門門口，向門前少於十名警員大叫「香港警察、知法犯法」。警署落鐵閘，最後信則有兩架警察車輛、若數十名防暴警察往警署門口增援。

凌晨0時06分，黃大仙出催淚煙。(羅君豪攝)

【00﹕10更新】防暴退至沙田坳道近親仁街位置。

【00﹕05更新】黃大仙警方施放催淚煙，現場冒出大量白煙。

【22﹕58更新】黃大仙警方舉黑旗，警告會施放催淚煙。

【23﹕54更新】黃大仙有防暴警員手持警棍及胡椒噴霧下車，突然衝向民眾，市民散開並向警員掟雜物，亦有人用滅火筒向警員噴射。警車的南窗、擋風玻璃及倒後鏡被毀壞。多名防暖警護送警車離開，而市民不斷掟雜物。

【23﹕42更新】紅隧出入口有多架車輛停泊，陸續義載示威者離開，現場有人大嗌「聽日見」。理大學生會亦在場表示如有需要可入校園內休息。

【23﹕39更新】黃大仙巴士總站，防暴警員登上警車後，被大量市民包圍未能離開。市民不斷高舉中指及大叫「放人」。

晚上11時半，黃大仙巴士總站示威者阻警車離開﹕

黃大仙巴士總站，市民包圍警車阻止防暴警員離開。(羅君豪攝)

【23﹕36更新】 紅隧恢復行車。

【23﹕34更新】部分示威者早前在尖沙嘴山林道退入金巴利道轉至漆咸道南，並向理工大學進發。

【23﹕30更新】黃大仙站外防暴警撤退至巴士總站，大批市民尾隨後方及舉起雙手中指，及發出噓聲。另一方面，尖沙嘴的防暴警不斷向南推進。

【23﹕27更新】旺角一帶，示威者已經散得七七八八，只有街坊圍觀，防暴警員陸續上警車離去。

【23﹕23更新】紅隧職員移走路障，隧道管理的職員稱未知何時能恢復行車及提供巴士服務，指須待控制室通知。惟現場所見，仍有多名市民在巴士站候車。黃大仙站外立法會議員胡志偉到場了解，在場市民不斷高叫要求防暴警離開。尖沙嘴柏麗購物大道，示威者已全面撤離，警方未曾推進防線。

【23﹕19更新】黃大仙站外，警方再向未有任何裝備的市民舉紅旗，指涉嫌非法集結，否則會將市民拘捕。

晚上10時50分，示威者再度快閃堵紅隧﹕

+ 3 + 2

【23﹕10更新】較早前在晚上10時50分，紅隧收費亭再有示威者擺放物件堵塞，然後迅即離開。目前交通未恢復。警方表示，有示威者再次堵塞紅磡海底隧道出入口，導致交通嚴重阻塞，亦對緊急服務造成嚴重影響。警告示威者盡快停止堵路等違法行為，亦提醒市民留意最新交通情況。

【23﹕06更新】黃大仙港鐵站外，約20名居民與警方對峙，他們高呼「黃大仙唔歡迎你」、「收工啦」。警方開咪指市民破壞社會安寧，要求後退，並舉起紅旗。

【23﹕03更新】港鐵宣布，因應警方要求，持續會有特別列車直接從油麻地及旺角站接載乘客離開該兩個車站。其他列車不停旺角及油麻地。需要轉綫的乘客要在太子站轉車。

【23﹕00更新】柏麗購物大示威者防線不斷向後退，至美麗華廣場一期轉進金巴利道。有現場示威者指現撤往理工大學。

【22﹕55更新】 旺角彌敦道山東街和豉油街之間，有兩條警方防線互相推進。現場示威者已全數散去。尖沙嘴柏麗購物大道仍然有警民對峙。

晚上10時半後，旺角、尖沙嘴及黃大仙情況﹕

旺角山東街，警方亦施放催淚煙。(余睿菁攝)

【22﹕55更新】有約七個防暴警員在黃大仙站外制服一人。

【22﹕48更新】示威者早前在黃大仙警署外集結，塗污外牆及拆下閉路電視並掟進警署，然後立即散去。有至少十名防暴警員跑入黃大仙站欲追捕示威者，並包圍兩名男子及搜身，但未知他們是否示威者。

【22﹕44更新】警方於柏麗購物大道再施放多枚催淚彈，並舉起黑旗。山東街內街，示威者火槍燒垃圾雜物。

【22﹕38更新】山東街警方施放催淚彈。

【22﹕24更新】旺角彌敦道示威者開始慢慢後退，警方防線同時推進。示威者計劃退入內街，部分人沿山東街後退，至西洋菜南街交界。

【22﹕18更新】前線示威者就應否撒走作討論，有人堅持留守稱已「捱打」近兩個月。經一輪討論後，示威者再後退，高呼一齊去poly，惟未達成共識。

【22﹕13更新】許智峯與前線示威者對話，稱不要作個人犧牲。示威者向許智峯說多謝，並稱會先作出商討。

【22﹕08更新】有被示威者放在馬路上的垃圾桶起火。旺角有示威者在馬路懷疑倒了液體及點火，期間有人嘗試阻止，現場亦曾有玻璃瓶墮地碎開後閃出火光，當時有示威者指是由高處墮下。

【22﹕04更新】尖沙嘴柏麗購物大道對開， 警方多次透過廣播要求立法會議員許智峯及記者立即離開警方防線，並退至行人路，稱此舉嚴重阻礙警方視線及執行職務。警方再舉黑旗。警方又指有示威者向警員射鋼珠。

晚上10時，示威者在彌敦道多處縱火﹕

+ 6 + 5 + 4

【21﹕59更新】旺角彌敦道和亞皆老街交界，防暴警多次舉黑旗。警方廣播警告示威者勿擲物件，又指示威者有汽油彈。現場聽到有玻璃破碎聲音，但雙方未有衝突。

【21﹕55更新】尖沙嘴柏麗購物大道對開，警方要求立法會議員許智峯停止以大聲公對話，指他擾亂警方行動，警方又稱在場示威者「無大台」及「be water 」，在場警察歡呼。

【21﹕50更新】 警察在彌敦道和亞皆老街交界廣播警告現場示威者必須立即散開，會使用武力驅散。警察並帶上防毒面具。

【21﹕50更新】警方表示，因應尖沙咀彌敦道一帶局勢急劇惡化，多處地方有縱火，刑事毁壞，阻塞主要道路的情況出現，警方現正沿彌敦道進行驅散行動。警方呼籲，在場人士盡快離開，切勿衝擊警方防線。市民如非必要，切勿前往有關地區。警方亦呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶。如非必要，切勿前往相關地區。

晚上近9時半，警方分別在旺角及尖沙嘴清場﹕

亞皆老街及彌敦道交界，警方制服至少三至四名示威者。(林智智攝)

+ 3 + 2

【21﹕42更新】尖沙嘴情況，示威者現時退至柏麗購物大道，與防暴警察對峙。

【21﹕37更新】在太子的防暴警連同速龍小隊快速推進至在亞皆老街及彌敦道交界，將示威者壓倒在地上，並以警棍毆打，現場有3至4名示威者被捕。另外，有 過百名示威者現時在亞皆老街往九龍城方向，沿途會讓路予車輛經過，有私家車司機即場向示威者遞傘以示支持。

【21﹕32更新】尖沙嘴柯士甸道警方舉黑旗，並發射多枚催淚彈，同時作出推進。而旺角警署對開的防暴警向旺角方向推進。

【21﹕26更新】尖沙嘴柯士甸道及旺角警署外分別有防暴警員準備清場。尖沙嘴警署外施放多枚催淚彈。

【21﹕25更新】大批防暴警走出旺角警署，開始驅散人群。

晚上9時，尖沙嘴警署門外燒雜物﹕

尖沙嘴警署門前有示威者焚燒雜物。(廖俊升攝)

+ 3 + 2

【21﹕15更新】尖沙嘴警署內私家車有火光，現場傳出催淚彈味。彌敦道開始叫口號，並叫示威者上裝備。

【21﹕07更新】旺角彌敦道及亞皆老街交界，逾百名示威者聚集，有示威者召集，現時前線一起開會以取得共識。

【21﹕05更新】消防員以滅火筒撲滅火種。

【21﹕03更新】現場傳出警鐘聲，有示威者加入物件在火堆中，隨後發生輕微爆炸情況，未知是否有關。現場示威者起哄，未見有任何警員了解。消防車到場。

【20﹕58更新】尖沙嘴警署門前有物件起火，相信是示威者縱火。警署外持續有示威者掘磚。

晚上8時半，示威者向尖沙嘴警署投磚塊﹕

+ 3 + 2

【20﹕30更新】半小時前舉黑旗後，尖沙嘴警署外仍有過百名示威者包圍，有人向警署停車場繼續投擲磚塊，打中警署內的私家車，以竹枝破壞車窗及以滅火筒塗污車身。

【20﹕23更新】示威者走至旺角警署附近，以射光照向警署，大批持盾警員隨即出現，示威者後退回彌敦道始創中心外位置，警員亦退回旺角警署內。

【20﹕11更新】警方表示，大批示威者聚集在尖沙咀警署外，塗污建築物，破壞警署內車輛。警方約於晚上8時警告示威者必需立即停止違法行為，和平散去。

【20﹕01更新】示威者佔領油尖旺區，梳士巴利道一段路最為多人，半島酒店亦仍落閘。示威者在尖沙嘴警車路出入口投擲硬物毀壞車輛，警署內警員舉黑旗，警告會施放催淚煙，其後已收起旗。有私家車車窗及倒後鏡被毀，並向車廂掉雞蛋。

晚上8時，尖沙嘴警署被包圍，梳士巴利道被佔據﹕

+ 5 + 4 + 3

【19﹕51更新】有示威者曾以傘陣包圍已落閘尖沙嘴警署，叫囂及辱罵警方，未見有警員在場。示威者其後散開，以閃燈射向警署外牆，及以噴漆塗污大閘及牆身。

【19﹕48更新】梳士巴利道香港洲際酒店對出、北京道、加士居道、佐敦道、亞皆老街等馬路皆有示威者設路障。旺角亞皆老街及彌敦道交界約有200人聚集。

【19﹕33更新】示威者佔用彌敦道南北行線，已走至油麻地窩打老街及彌敦道交界，向旺角方向進發。

傍晚6時30分，示威者堵塞紅隧出入口﹕

+ 13 + 12 + 11

【19﹕26更新】紅隧通車，有車輛陸續由九龍方向經紅隧往港島方向行駛。

【19﹕08更新】一名隧道管理公司職員稱，已就堵塞紅隧事件報警，警方在隧道外維持交通，現時由隧道管理公司職員清場及檢查路面，相信幾分鐘後已可重新開通紅隧。

【18﹕50更新】堵塞紅隧的示威者前線達成共識，表示會原路返回旺角，並走上行人路，朝尖東方向天橋撤退。

【18﹕47更新】有示威者堵塞紅磡海底隧道出入口，現場交通非常擠塞。警方警告示威者盡快停止堵路等違法行為，示威者在表達自己訴求的同時亦需尊重其他市民的權利。

【18﹕40更新】現場消息稱，有市民不滿示威者封路，令到他們無法坐巴士回家，然後該名市民拿出一個紅酒酒樽，指向現場示威者，及後雙方發生打鬥，一名女士受傷，而示威者指罵該對夫妻攻擊他們在先。

【18﹕26更新】示威者阻塞紅隧的港島及九龍出入口，示威者留了一條路讓汽車通過，亦有車輛調頭離開。隧道公司職員開擴音器呼籲在場人士按指示離開，並架設路障阻止車輛再駛往紅隧。有受阻巴士乘客離開車廂，步行離開。

【18﹕48更新‧交通消息】因應九龍區的交通情況，九巴部分路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

暫停服務﹕2, 6, 6F, 8, 8A, 8P, 12, 18, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 170, 171, 182, 203C, 208, 213X, 215X, 219X, 224X, 268X。

改道﹕1, 1A, 2A, 2E, 2X, 3C, 5, 5A, 5C, 6C, 7, 9, 10, 11, 13D, 13X, 14, 14X, 16, 26, 27, 28, 30X, 31B, 32, 33A, 35A, 35X, 36B, 37, 41, 41A, 42A, 43C, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 63X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72X, 81, 81C, 87B, 87D, 93K, 95, 98C, 98D, 203E, 213D, 234X, 238X, 260X, 265B, 268B, 269B, 270A, 270B, 271, 280X, 281A, 287X, 296D, 904, 905, 914, W2

傍晚6時，梳士巴利道東西行線被示威者佔用﹕

【18﹕10更新】主辦單位表示「旺角再遊行」活動參與人數為12萬人。

【18﹕09更新】示威者在漆咸道南與梳士巴利道交界築起防線，亦有示威者向漆咸道南方向前進。

【17﹕55更新】示威者聚集在彌敦道與梳士巴利道交界，立法會議員許智峯、張超雄、郭家麒亦在場。警方表示，由於彌敦道一帶道路被嚴重阻塞，油麻地及尖沙咀分區警署報案室服務暫停，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電999。

下午5時43分，示威者拆走海港城五支旗桿上的國旗﹕

【17﹕43更新】示威者拆走海港城五支旗桿上的國旗，國旗被掉入海中，示威者其後立刻跑走，說去「鳩嗚」。

【17﹕45更新】主辦方負責人伍永德表明自己的遊行路線沒有偏離警方不反對通知書條款，中途亦有糾察呼籲不要離開遊行路線。他指最大問題是警方，當時主辦方已批評為何沒有清走泊車，而警方只稱會向上級反映。其後，遊行時兩邊對頭線都有行車，主辦方立即再向警方交涉，而警方再稱聯絡上級，其後所有警察全部不見了。他強烈譴責警方罔顧遊行人士安全，不應被指責兩句就「失蹤」、「失職」，更懷疑他們是「罷工」。主辦方指一直有與警方溝通，路線按警方安排，不明白為何警方安排混亂。

【17﹕35更新】旺角遊行隊伍到達櫻桃街公園，主辦方宣布遊行已結束，呼籲遊行人士離去，遊行人數仍在統計中。公園外海庭道仍有遊行人士前來，亦有部分人沿天橋前往旺角、油麻地方向。

下午5時30分，尖沙嘴一帶情況﹕

+ 2

【17﹕27更新】示威者在彌敦道右轉入海防道，抵達海港城後經廣東道前往海傍一帶。

【17﹕27更新】警察公共關係科余鎧均高級警司就旺角公眾活動指，有大量示威者偏離原有路線，經彌敦道向尖沙嘴方向前往，對現場交通造成嚴重影響，警方呼籲市民切勿偏離原有路線，參與人士現正參與一個非經批准集結，屬違法行為。現場情況已嚴重影響交通，希望前往旺角、尖沙嘴區人士及附近商舖注意。

【17﹕23更新】入境事務處宣布，由於旺角一帶發生特別事故，位於旺角登打士街56號家樂坊12樓的西九龍智能身份證換領中心已於今日（3日）下午4時50分提早停止服務。

【17﹕19更新】遊行人士已抵終點櫻桃街公園，部分人士已離開，未知是否會合彌敦道示威民眾。

【17﹕11更新】佔用彌敦道人士抵尖沙咀警署對出，高呼「香港警察，知法犯法」等口號。

下午5時，佔用彌敦道示威者抵佐敦並向尖沙嘴前進﹕

+ 3 + 2

【17﹕00更新】佔用彌敦道人士抵佐敦裕華國貨，並向尖沙嘴方向繼續前行。

【16﹕50更新】遊行起步後近一小時，在晏架街遊樂場等候出發的市民已逐步出發，部份市民則被逼停留在場外的棕樹街及晏架街，等候跟從大隊按原定路線前行。

【16﹕45更新】遊行隊伍走至奧海城位置，有連登旗手手持「可前行」旗幟，遊行人士衝出開路被警方阻止。警方指出奧海城停車場會有車駛出，主辦者質疑如果有警方交通部處理，為何會有車出來。雙方一度爭持不下，前面已200多人佔路。

下午4時35分，遊行人士佔用彌敦道﹕

旺角彌敦道有遊行人士佔用。(鄭翠碧攝)

+ 3 + 2

【16﹕42更新】遊行隊頭已到海泓道。佔用彌敦道示威者正向油麻地方向前進，金舖、信和中心等落閘。

【16﹕30更新】有遊行人士提出要去彌敦道，於是大批遊行人士沿亞皆老街前往彌敦道方向。警方以雪糕筒封路，包括窩打老道及彌敦道交界北行線，以及染布房街。五分鐘後示威者抵彌敦道。

【16﹕27更新】 遊行起步後約半小時，仍有大批市民聚集在晏架街遊樂場等候出發，而隊頭已轉入橡樹街，並向櫻桃街公園方向前進。另有市民自發在新填地街向油麻地方向遊行，沿途沒有警察，有店舖落閘。

下午4時15分，旺角道垃圾收集站外情況﹕

下午4時15分，遊行人士站滿了旺角道由塘尾道至新填地街的一段。(鄭翠碧攝)

【16﹕11更新】疑因遊行需要起步而出口位置不足，部分在遊樂場外的市民向旺角道方向倒灌，站滿旺角道由塘尾道至新填地街的一段，他們未有「另起爐灶」，似乎想等待遊行隊伍出發後再加入。

【16﹕04更新】疑因遊行需要起步而出口位置不足，部分在遊樂場外的市民向旺角道方向倒灌，大批市民站在旺角道與塘尾道交界的馬路，但當交通燈轉為紅燈時，市民仍讓路予車輛通過，有3、4架車輛中的市民向遊行人士高呼「加油！」在場人士拍手和應。

【16﹕00更新】遊行隊伍正式出發，隊頭手持黑色橫額「警權過大」。現場不斷大叫「開路」，市民開路予隊頭。

下午4時正，遊行起步﹕

隊頭手持橫額。(郭倩雯攝)

【15﹕54更新】集會結束，遊行準備起步，並會由立法會議員毛孟靜、前立法會議員羅冠聰及一眾銀髮族帶領隊頭。

【15﹕50更新】「守護孩子」銀髮族到場，包括86歲麥婆婆、73歲陳伯。銀髮族黃伯指老人家為守護孩子，一個都不讓警察打。他們的態度是「警棍要打落嚟，首先打落我哋到先！」麥婆婆哭稱希望和平有序，見到後生仔受傷感難過。陳伯表示，政府不仁不義，六月至七月有百萬人遊行，絕食者絕食十多日，政府不聞不問，政府對待香港人、年輕人已是有目共睹，他亦不期望政府有慰問，只想守護青年，「救得一個得一個。」

【15:44更新】大會宣佈今日游行是美聯社全球直播。

下午3時半，集會現場逼爆。（羅君豪攝）

【15﹕40更新】光復元朗遊行申請人鍾健平發言，強調多謝傳媒，批評警察射頭盔、以盾牌撞記者的行為。他又指，前線勇武人士並非無飯開，又提及光復是希望在龍門架前講嘢，「因為我哋唔會搬龍門架。」其後，有銀髮族到場，全場鼓掌。

立法會議員林卓廷右手受傷出席集會，質疑警方為何元朗事件可目送白衫人離開，但40多人被控暴動，未夠48小時已有足夠證據檢控暴動罪名，他指暴動罪要多證據作穩妥檢控，批評律政司是政治檢控，目的是打擊港人意志，但他指香港人是「硬骨頭」，不會退縮。他又指民主派人士站在前線，希望保護大家，緩和局勢，但愈來愈難做，指警方對議員、社工愈來愈敵視。

下午3時19分，晏架街現場情況﹕

【15﹕10更新】時事評論員劉夢熊指出，香港的和平抗爭被污衊為顏色革命，他強調港人治港，港法治港，一國兩制高度自治，要以普通法、基本法主理香港，否則一國兩制盪然無存。他又指，香港市民萬眾一心，自己亦由四月起出席四次遊行，批評是林鄭月娥及建制派破壞一國兩制。

他又指有人提出百萬人、二百萬人上街是受外國勢力策劃，是謬論、一派胡言，他指跨世代、跨政見上街，是因為一國兩制已到了最危急關頭，人們發出最後的吼聲。

至於在反對逃犯條例修訂中，有個別人士作出過激行為，是不合乎法治精神，但他指要追根究底，誰之過?現場民眾即大叫「林鄭月娥」。劉續指，兩個月至今，林鄭未有切身回應五大訴求，要求徹回修訂、成立獨立調查委員會等，在民意支持下林鄭卻不回答，批評是林鄭獨裁，高叫香港人加油。

【14﹕48更新】晏架街遊樂場約有數百人參與集會，晏架街遊樂場其中一個出入口，持續有市民湧入遊樂場參與集會。立法會議員毛孟靜、黃碧雲、張超雄及當區區議員余德實 先後發言。

下午2時45分，晏架街遊樂場情況﹕

晏架街足球場已企滿八成。(余睿菁攝)

【14﹕30更新】「旺角再遊行」負責人伍永德交代流程，他指下午2時半至3時半進行集會，3時半會開始遊行，糾察有100人，路線由晏架街起步、終點為櫻桃街，將會有立法會議員及當區區議員出席發言。遊行結束後，主辦方沒有後續行動，至於市民有自發行動，他不便回應。對於最新的遊行路線，他表明不滿意，認為路線偏離本來想法，原計劃向最多的受眾傳達五大訴求、警黑問題的訊息。

對於有市民提出到其他地方進行活動，問及會否擔心分化遊行，伍指相信沒有任何一個人會做分化行為，如市民覺得想去尖沙嘴屬個人權利，他仍希望有最多民眾到此活動。

如果有示威者衝出馬路，要問警方如何處理，主辦方只負責遊行路線。他並不擔心警方會因示威者行動而向他作出拘捕，指他只負責遊行，遊行會遵守和平原則，警方不可能其他狀況的責任都放在其身上，否則警方屬濫捕、濫告。

他參考過往遊行，遊行人數可能達10萬人，由於遊行路線道路狹窄，容納人數不多，遊行隊伍會比較慢，可能會超過晚上9時才完成。昨日在上訴委員會上，他曾詢問警方若活動超時會如何處理，警方稱會酌情安排。他亦提及現場民居密集，呼籲警方執法上保持克制。

下午2時許，俗稱女人街的通菜街情況﹕

女人街市面冷清，榴口沒營業。(羅君豪攝)

+ 4 + 3 + 2

【12﹕50更新】消息指，警方今日大約會動員三千警力執勤，距起點900米的旺角警署繼續設防，包括在防盜鐵欄上額外加高白紗網。俗稱「女人街」的通菜街清場，全部排檔沒有營業，市面冷清。

西九龍總區行動部高級警司張惠華指，警方對任何暴力行動採取零容忍。(郭倩雯攝)

【12﹕30更新】西九龍總區行動部高級警司張惠華指出，早前旺角警區收到主辦者通知，打算今日在大角嘴舉行公眾集會，在旺角鬧市遊行，參與人數為一萬人。就晏架街遊樂場公眾集會，警方早已向主辦單位發出不反對通知書，但經風險評估，考慮到旺角鬧市人多擠逼、道路繁忙，近期亦有多次公眾活動在進行期間或完結後發生嚴重暴力事件，尤其是暴力事件如果在鬧市發生，會嚴重危害市民人身及財產安全。基於保障公共安全、公共秩序，及保護他人權利自由，警方就途經旺角鬧市及以染布房街為終點的遊行向主辦者發反對通知書。其後主辦者向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，昨傍晚展開聆訊，警方提出可行路線，主辦者同意修改遊行路線至較遠離鬧市的地方。警方已發出不反對通知書。

申請人預一萬人参與

活動首先在大角嘴晏架街遊樂場舉行公眾集會，下午2時30分，人數為一萬人，集會完結或在晏架街遊樂場集會人數超過八成時，隊伍要提早由遊樂場出發，經過晏架街、楓樹街、橡樹街、櫻桃街、海泓道、海庭道，最後在櫻桃街公園結束，時間為晚上9時。路線會經大型商場、附近屋苑及街道，例如奧海城、富榮花園、海富苑等。終點為櫻桃街公園，無法容納一萬人，故呼籲遊行人士要遵守不反對通知書上的條款，到終點時依照在場警方指示離開、解散，否則會影響附近一帶安全。

有人號召參與者進行堵路

他呼籲主辨者遵守不反對通知書上的條款進行今次活動，作出合適安排，在安全有秩序環境下進行公眾活動。警方亦留意到6月起好多公眾活動發生嚴重暴力事件，暴力事件程度日漸提升，而就今日公眾活動有人在社交媒體上號召參與者進行堵路、衝擊警方行為，警方對任何暴力行為採取零容忍態度，尤其在鬧市，會對公眾構成嚴重威脅，警方一定會採取果斷執法行動，目的是為了保障參加者及其他市民安全。

市民伍永德今日（3日）在旺角舉行「旺角再遊行」活動，原只有集會獲警方發出不反對通知書，遊行則被警方基於公共安全秩序而反對。公眾集會及遊行上訴委員會昨晚（2日）經雙方商討後，同意遊行改為由晏架街公園出發，遊行至大角咀南櫻桃街公園，即近奧海城二期，並獲警方發出不反對通知書。