【旺角遊行．直播】遊行剛起步　示威者反方向進擊旺角

「旺角再遊行」獲警方發出不反對通知書，遊行今日（3日）下午2時半開始，直至晚上9時，路線以晏架街公園起步，以大角咀南櫻桃街公園為終點。 【16:27更新】 遊行起步後約半小時，仍有大批市民聚集在晏架街遊樂場等候出發，而隊頭已轉入橡樹街，並向櫻桃街公園方向前進。另有市民自發在新填地街向油麻地方向遊行，沿途沒有警察，有店舖落閘，有示威者向彌敦道方向前進。 【16:11更新】疑因遊行需要起步而出口位置不足，部分在遊樂場外的市民向旺角道方向倒灌，站滿旺角道由塘尾道至新填地街的一段，他們未有「另起爐灶」，似乎想等待遊行隊伍出發後再加入。

下午4時15分，旺角道垃圾收集站外情況﹕

下午4時15分，遊行人士站滿了旺角道由塘尾道至新填地街的一段。(鄭翠碧攝)

【16﹕11更新】疑因遊行需要起步而出口位置不足，部分在遊樂場外的市民向旺角道方向倒灌，站滿旺角道由塘尾道至新填地街的一段，他們未有「另起爐灶」，似乎想等待遊行隊伍出發後再加入。

【16﹕04更新】疑因遊行需要起步而出口位置不足，部分在遊樂場外的市民向旺角道方向倒灌，大批市民站在旺角道與塘尾道交界的馬路，但當交通燈轉為紅燈時，市民仍讓路予車輛通過，有3、4架車輛中的市民向遊行人士高呼「加油！」在場人士拍手和應。

【16﹕00更新】遊行隊伍正式出發，隊頭手持黑色橫額「警權過大」。現場不斷大叫「開路」，市民開路予隊頭。

下午4時正，遊行起步﹕

隊頭手持橫額。(郭倩雯攝)

【15﹕54更新】集會結束，遊行準備起步，並會由立法會議員毛孟靜、前立法會議員羅冠聰及一眾銀髮族帶領隊頭。

【15﹕50更新】「守護孩子」銀髮族到場，包括86歲麥婆婆、73歲陳伯。銀髮族黃伯指老人家為守護孩子，一個都不讓警察打。他們的態度是「警棍要打落嚟，首先打落我哋到先！」麥婆婆哭稱希望和平有序，見到後生仔受傷感難過。陳伯表示，政府不仁不義，六月至七月有百萬人遊行，絕食者絕食十多日，政府不聞不問，政府對待香港人、年輕人已是有目共睹，他亦不期望政府有慰問，只想守護青年，「救得一個得一個。」

【15:44更新】大會宣佈今日游行是美聯社全球直播。

下午3時半，集會現場逼爆。（羅君豪攝）

【15﹕40更新】光復元朗遊行申請人鍾健平發言，強調多謝傳媒，批評警察射頭盔、以盾牌撞記者的行為。他又指，前線勇武人士並非無飯開，又提及光復是希望在龍門架前講嘢，「因為我哋唔會搬龍門架。」其後，有銀髮族到場，全場鼓掌。

立法會議員林卓廷右手受傷出席集會，質疑警方為何元朗事件可目送白衫人離開，但40多人被控暴動，未夠48小時已有足夠證據檢控暴動罪名，他指暴動罪要多證據作穩妥檢控，批評律政司是政治檢控，目的是打擊港人意志，但他指香港人是「硬骨頭」，不會退縮。他又指民主派人士站在前線，希望保護大家，緩和局勢，但愈來愈難做，指警方對議員、社工愈來愈敵視。

下午3時19分，晏架街現場情況﹕

【15﹕10更新】時事評論員劉夢熊指出，香港的和平抗爭被污衊為顏色革命，他強調港人治港，港法治港，一國兩制高度自治，要以普通法、基本法主理香港，否則一國兩制盪然無存。他又指，香港市民萬眾一心，自己亦由四月起出席四次遊行，批評是林鄭月娥及建制派破壞一國兩制。

他又指有人提出百萬人、二百萬人上街是受外國勢力策劃，是謬論、一派胡言，他指跨世代、跨政見上街，是因為一國兩制已到了最危急關頭，人們發出最後的吼聲。

至於在反對逃犯條例修訂中，有個別人士作出過激行為，是不合乎法治精神，但他指要追根究底，誰之過?現場民眾即大叫「林鄭月娥」。劉續指，兩個月至今，林鄭未有切身回應五大訴求，要求徹回修訂、成立獨立調查委員會等，在民意支持下林鄭卻不回答，批評是林鄭獨裁，高叫香港人加油。

【14﹕48更新】晏架街遊樂場約有數百人參與集會，晏架街遊樂場其中一個出入口，持續有市民湧入遊樂場參與集會。立法會議員毛孟靜、黃碧雲、張超雄及當區區議員余德實 先後發言。

下午2時45分，晏架街遊樂場情況﹕

晏架街足球場已企滿八成。(余睿菁攝)

【14﹕30更新】「旺角再遊行」負責人伍永德交代流程，他指下午2時半至3時半進行集會，3時半會開始遊行，糾察有100人，路線由晏架街起步、終點為櫻桃街，將會有立法會議員及當區區議員出席發言。遊行結束後，主辦方沒有後續行動，至於市民有自發行動，他不便回應。對於最新的遊行路線，他表明不滿意，認為路線偏離本來想法，原計劃向最多的受眾傳達五大訴求、警黑問題的訊息。

對於有市民提出到其他地方進行活動，問及會否擔心分化遊行，伍指相信沒有任何一個人會做分化行為，如市民覺得想去尖沙嘴屬個人權利，他仍希望有最多民眾到此活動。

如果有示威者衝出馬路，要問警方如何處理，主辦方只負責遊行路線。他並不擔心警方會因示威者行動而向他作出拘捕，指他只負責遊行，遊行會遵守和平原則，警方不可能其他狀況的責任都放在其身上，否則警方屬濫捕、濫告。

他參考過往遊行，遊行人數可能達10萬人，由於遊行路線道路狹窄，容納人數不多，遊行隊伍會比較慢，可能會超過晚上9時才完成。昨日在上訴委員會上，他曾詢問警方若活動超時會如何處理，警方稱會酌情安排。他亦提及現場民居密集，呼籲警方執法上保持克制。

下午2時許，俗稱女人街的通菜街情況﹕

女人街市面冷清，榴口沒營業。(羅君豪攝)

+ 4 + 3 + 2

【12﹕50更新】消息指，警方今日大約會動員三千警力執勤，距起點900米的旺角警署繼續設防，包括在防盜鐵欄上額外加高白紗網。俗稱「女人街」的通菜街清場，全部排檔沒有營業，市面冷清。

西九龍總區行動部高級警司張惠華指，警方對任何暴力行動採取零容忍。(郭倩雯攝)

【12﹕30更新】西九龍總區行動部高級警司張惠華指出，早前旺角警區收到主辦者通知，打算今日在大角嘴舉行公眾集會，在旺角鬧市遊行，參與人數為一萬人。就晏架街遊樂場公眾集會，警方早已向主辦單位發出不反對通知書，但經風險評估，考慮到旺角鬧市人多擠逼、道路繁忙，近期亦有多次公眾活動在進行期間或完結後發生嚴重暴力事件，尤其是暴力事件如果在鬧市發生，會嚴重危害市民人身及財產安全。基於保障公共安全、公共秩序，及保護他人權利自由，警方就途經旺角鬧市及以染布房街為終點的遊行向主辦者發反對通知書。其後主辦者向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，昨傍晚展開聆訊，警方提出可行路線，主辦者同意修改遊行路線至較遠離鬧市的地方。警方已發出不反對通知書。

申請人預一萬人参與

活動首先在大角嘴晏架街遊樂場舉行公眾集會，下午2時30分，人數為一萬人，集會完結或在晏架街遊樂場集會人數超過八成時，隊伍要提早由遊樂場出發，經過晏架街、楓樹街、橡樹街、櫻桃街、海泓道、海庭道，最後在櫻桃街公園結束，時間為晚上9時。路線會經大型商場、附近屋苑及街道，例如奧海城、富榮花園、海富苑等。終點為櫻桃街公園，無法容納一萬人，故呼籲遊行人士要遵守不反對通知書上的條款，到終點時依照在場警方指示離開、解散，否則會影響附近一帶安全。

有人號召參與者進行堵路

他呼籲主辨者遵守不反對通知書上的條款進行今次活動，作出合適安排，在安全有秩序環境下進行公眾活動。警方亦留意到6月起好多公眾活動發生嚴重暴力事件，暴力事件程度日漸提升，而就今日公眾活動有人在社交媒體上號召參與者進行堵路、衝擊警方行為，警方對任何暴力行為採取零容忍態度，尤其在鬧市，會對公眾構成嚴重威脅，警方一定會採取果斷執法行動，目的是為了保障參加者及其他市民安全。

市民伍永德今日（3日）在旺角舉行「旺角再遊行」活動，原只有集會獲警方發出不反對通知書，遊行則被警方基於公共安全秩序而反對。公眾集會及遊行上訴委員會昨晚（2日）經雙方商討後，同意遊行改為由晏架街公園出發，遊行至大角咀南櫻桃街公園，即近奧海城二期，並獲警方發出不反對通知書。