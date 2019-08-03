【旺角遊行．直播】集會即將開始　負責人：若十萬人會十點後完成

「旺角再遊行」獲警方發出不反對通知書，遊行今日（3日）下午2時半開始，直至晚上9時，路線以晏架街公園起步，以大角咀南櫻桃街公園為終點。 【14﹕30更新】集會將開始，負責人伍永德指若參加人數逾10萬人，預計活動會超過晚上9時。遊行將以和平為原則，遊行結束後，主辦方沒有後續行動。

【14﹕30更新】「旺角再遊行」負責人伍永德交代流程，他指下午2時半至3時半進行集會，3時半會開始遊行，糾察有100人，路線由晏架街起步、終點為櫻桃街，將會有立法會議員及當區區議員出席發言。遊行結束後，主辦方沒有後續行動，至於市民有自發行動，他不便回應。對於最新的遊行路線，他表明不滿意，認為路線偏離本來想法，原計劃向最多的受眾傳達五大訴求、警黑問題的訊息。

對於有市民提出到其他地方進行活動，問及會否擔心分化遊行，伍指相信沒有任何一個人會做分化行為，如市民覺得想去尖沙嘴屬個人權利，他仍希望有最多民眾到此活動。

如果有示威者衝出馬路，要問警方如何處理，主辦方只負責遊行路線。他並不擔心警方會因示威者行動而向他作出拘捕，指他只負責遊行，遊行會遵守和平原則，警方不可能其他狀況的責任都放在其身上，否則警方屬濫捕、濫告。

他參考過往遊行，遊行人數可能達10萬人，由於遊行路線道路狹窄，容納人數不多，遊行隊伍會比較慢，可能會超過晚上9時才完成。昨日在上訴委員會上，他曾詢問警方若活動超時會如何處理，警方稱會酌情安排。他亦提及現場民居密集，呼籲警方執法上保持克制。

女人街市面冷清，榴口沒營業。(羅君豪攝)

+ 4 + 3 + 2

【12﹕50更新】消息指，警方今日大約會動員三千警力執勤，距起點900米的旺角警署繼續設防，包括在防盜鐵欄上額外加高白紗網。俗稱「女人街」的通菜街清場，全部排檔沒有營業，市面冷清。

【12﹕30更新】西九龍總區行動部高級警司張惠華指出，早前旺角警區收到主辦者通知，打算今日在大角嘴舉行公眾集會，在旺角鬧市遊行，參與人數為一萬人。就晏架街遊樂場公眾集會，警方早已向主辦單位發出不反對通知書，但經風險評估，考慮到旺角鬧市人多擠逼、道路繁忙，近期亦有多次公眾活動在進行期間或完結後發生嚴重暴力事件，尤其是暴力事件如果在鬧市發生，會嚴重危害市民人身及財產安全。基於保障公共安全、公共秩序，及保護他人權利自由，警方就途經旺角鬧市及以染布房街為終點的遊行向主辦者發反對通知書。其後主辦者向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，昨傍晚展開聆訊，警方提出可行路線，主辦者同意修改遊行路線至較遠離鬧市的地方。警方已發出不反對通知書。

申請人預一萬人参與

活動首先在大角嘴晏架街遊樂場舉行公眾集會，下午2時30分，人數為一萬人，集會完結或在晏架街遊樂場集會人數超過八成時，隊伍要提早由遊樂場出發，經過晏架街、楓樹街、橡樹街、櫻桃街、海泓道、海庭道，最後在櫻桃街公園結束，時間為晚上9時。路線會經大型商場、附近屋苑及街道，例如奧海城、富榮花園、海富苑等。終點為櫻桃街公園，無法容納一萬人，故呼籲遊行人士要遵守不反對通知書上的條款，到終點時依照在場警方指示離開、解散，否則會影響附近一帶安全。

有人號召參與者進行堵路

他呼籲主辨者遵守不反對通知書上的條款進行今次活動，作出合適安排，在安全有秩序環境下進行公眾活動。警方亦留意到6月起好多公眾活動發生嚴重暴力事件，暴力事件程度日漸提升，而就今日公眾活動有人在社交媒體上號召參與者進行堵路、衝擊警方行為，警方對任何暴力行為採取零容忍態度，尤其在鬧市，會對公眾構成嚴重威脅，警方一定會採取果斷執法行動，目的是為了保障參加者及其他市民安全。

西九龍總區行動部高級警司張惠華指，警方對任何暴力行動採取零容忍。(郭倩雯攝)

市民伍永德今日（3日）在旺角舉行「旺角再遊行」活動，原只有集會獲警方發出不反對通知書，遊行則被警方基於公共安全秩序而反對。公眾集會及遊行上訴委員會昨晚（2日）經雙方商討後，同意遊行改為由晏架街公園出發，遊行至大角咀南櫻桃街公園，即近奧海城二期，並獲警方發出不反對通知書。