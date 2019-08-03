【馬鞍山警署】警向行人天橋發射胡椒彈　疑不滿被射雷射光線　

警方接連搗破懷疑「武器庫」及拘捕包括前「香港民族黨」召集人陳浩天在內多名人士後，大批市民連續兩日圍堵馬鞍山警署，聲援被捕人士。警方出動防暴警察及速龍小隊驅散示威者，期間不但闖入私人屋苑「雅景臺」，更向附近行人天橋發射胡椒彈，市民驚慌走避。據了解，警員疑不滿橋上有市民向他們照射雷射光線而發射胡椒彈，不少市民炮轟警方行為失控：「居民嚟呀！射乜X嘢呀！」

昨晚10時許，逾100名示威者再度於馬鞍山警署外聚集，高呼「時代革命，光復香港」等口號，有人以黑漆塗鴉警署牆壁。及至深夜約11時10分，消息稱警署對面新港城行人天橋上，疑有市民向樓下的警員照射雷射光線，有警員隨即向天橋發射多枚胡椒彈，擊中天橋的玻璃圍欄，冒出陣陣煙霧，橋上市民倉皇走避。

據網上片段可見，當時天橋上有一道綠色雷射光線射向橋下，同時橋下警員向天橋發射胡椒彈，擊中玻璃圍欄後，隨即煙霧四起，橋上多名人士立即走避，其後可見再有市民向警員照射綠色雷射光線還擊，警員則再次發射胡椒彈，附近有居民見狀不滿，炮轟：「居民嚟呀！射乜X嘢呀！」有現場市民批評，警員在此等情況下便發射胡椒彈私做法令人詫異，而在發射前亦沒作出任何警告。

一名身穿藍衫的男子表示，他當時下班途經行人天橋，擬往附近會合友人，警員卻突然向橋上發射胡椒彈，批評警方罔顧市民安危，「起碼5發！當時50、60人喺橋，有大有細有老有嫩，全部食晒（胡椒彈），好多人聞到，好在眼見冇人受傷！」

他指，當時橋上的人根本沒做什麼特別舉動，警方卻在無封橋、無預警的情況下發射胡椒彈。他其後表示要報案，「我住咗馬鞍山30年，唔明點解會咁，想報警都唔得，警署仲要警閘，乜警署唔係應該24小時咩！」