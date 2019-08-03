【旺角再遊行】警留意到有人號召堵路　指對暴力零容忍果斷執法

今日起至下周一，一連三日都有示威及集會活動，今日示威者在大角咀發起「旺角再遊行」，明日將軍澳及港島西都有示威活動；周一有團體發起8.5罷工，及在全港多區發起集會。警方港島總區高級警司（行動）吳樂俊、西九龍總區高級警司（行動） 張惠華及東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷會就全港多區舉行的公眾活動會見傳媒。警方指留意到就今日的遊行示威活動，有人在社交媒體上號召參與者堵路及作出衝擊警方的行為，對此警方採取零容忍態度，並果斷執法，以保障參與者及其他市民安全。

旺角今日再度舉行遊行，警署已作出相應措施防範被圍堵。 （曾鳳婷攝）

由市民伍永德申請的「旺角再遊行」，今日2時半在大角咀晏架街遊樂場先舉行集會，再遊行至櫻桃街公園。西九龍總區高級警司（行動）張惠華表示，早前旺角警區收到主辦者通知在大角咀進行集會及遊行，預料人數1萬人，經上訴及調整路線後，集會及遊行均獲得不反對通知書。今日下午2時30分至3時30分，參與人士將於晏架街遊樂場進行集會，當集會完結後，或集會人數達八成後，遊行隊伍需提早出發，經晏架街、楓樹街、橡樹街、櫻桃街、海泓道、海庭道，晚上9時在櫻桃街公園結束。該路線將會經過大型商場及屋苑附近街道，如奧海城、富榮花園及海富苑等，張提醒市民，終點櫻桃街公園的面積不能容納1萬人，故呼籲所有遊行人士需遵守不反對通知書的條款，到達終點後依照警方現場指示離開及解散，否則會影響附近一帶的道路安全。警方期望主辦者遵守不反對通知書上的條款，並盡力協助警方令這次遊行集會能在安全情況下進行，以及令對其他市民的不便減至最低。

張表示，自6月起，很多公眾活動均發生嚴重暴力事件，程度亦日漸提升，警方亦留意到就今日的遊行示威活動，有人在社交媒體上號召參與者堵路及作出衝擊警方的行為，對此警方採取零容忍態度，並果斷執法，以保障參與者及其他市民安全。

晚上9時不離開便屬違法

有記者提問，由於旺角遊行的路線與早前主辦者提出的不同，若今日遊行人士行出彌敦道，會否被當成非法集結，警方是否會立即驅散，張惠華表示，若有人違反不反對通知書的附加條款，參與者便是違法。有網民號召指今日的終點改為在尖沙咀五支旗桿，惟張指警方沒有收到通知。至於遊行於9時結束，警方被問及如仍有人集結會否立即清場，張回應指，如9時後參與者不離開便是違法，清場時間則由現場指揮官作出決定。

警方：水炮車屬路試階段 活動和平理性毋須出動

公眾近日對俗稱「水炮車」的人群管理特別車輛會否在公眾活動出現感到憂慮，港島總區高級警司（行動）吳樂俊表示，水炮車暫時是路試階段，完結後便可調配，警方亦會跟隨指引使用，例如發生嚴重傷亡事故、大規模堵路或大規模破壞公物才考慮使用，如活動和平理性則毋須出動。

對於昨日（2日）在馬鞍山警署遭圍堵事件，警方向新港城橋上的市民發射胡椒彈，被問及如何避免同類事件發生，吳樂俊表示，警方的行動遵從嚴格指引，會交由警察公共關係科了解事件後再交代。過往警方曾在民居附近施放催淚彈，東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷回應指，警方一直希望能協助市民和平進行活動，在別無他法下才使用最低武力，呼籲遊行人士切勿使用暴力傷害無辜市民。