【旺角遊行】三千警力執勤　女人街排檔暫停營業

今（3日）有網民發起「旺角再遊行」，早前警方而反對有關遊行，僅就晏架街足球場的集會發出不反對通知書。至昨（2日）晚上，公眾集會及遊行上訴委員會聽取陳詞後，建議雙方探討能否更改遊行路線，減低警方的顧慮和風險。經過雙方商討後，同意遊行改為由晏架街公園出發，遊行至大角咀南櫻桃街公園，遊行時間將在下午二時半開始，直至晚上九時。記者今早再巡視遊行路線，發現非屬遊行路線的旺角警署，繼續佈防工作。消息指，警方今日大約會動員三千警力執勤，一旦出現衝突，會果斷執法，已有心理備應付如光復元朗，或7.28集會在中西區出現的衝突場面。

與起點晏架街足球場相距900米的旺角警署，自昨日開始已有窗戶被貼上白色膠膜，相信為防止遊行人士擲雞蛋或塗鴉之用。至今早仍有工人在警署外貼膠膜，不過剩下數扇窗未有貼上。另外，有工人於鄰近運動場道的警署防盜鐵欄上，額外加高白紗網，範圍至少有100米長，相信用作防止遊行人士將雜物扔到警署內。而警署出入口則未見有警員駐守。

女人街排檔全部暫停營業。（羅君豪攝）

旺角女人街排檔全部暫停營業

位於廣華街的仁安大廈一帶的商店都暫停營業，而大廈內原本通往煙廠街的主要通道周樣拉閘。位於另一邊的女人街排檔平日於早上11時便陸續開檔，惟今日全部暫停營業，而平日擺放於道路兩旁的鐵枝亦全部收起。據了解，食環署於一星期前已通知商戶今日區內會有遊行活動，商戶可自行決定會否如常營業，不過後果自負。至於在通菜街兩旁有部分商店照常營業。