【旺角遊行】前政協劉夢熊發言　「一國兩制到了最危險的時候」

下午2時30分，遊行人士先在晏架街公園舉行集會，民主派立法會議員、區議員及社工等輪流上台發言，前全國政協委員劉夢熊亦有參與集會及遊行，他上台分享，表示6月至今已上街遊行達四次，，強調反修例是捍衛一國兩制，「一國兩制到了最危險嘅時候，市民才上街」。

前全國政協委員、時事評論員劉夢熊今日現身旺角集會，他上台發言，指自己因反對修訂《逃犯條例》，近月已參與四次遊行，本港一連串的反修例遊行示威，被內地及建制派形容為顏色革命及受外國勢力策劃，他直指是「一派胡言」，強調反修例是捍衛一國兩制，「一國兩制到了最危險嘅時候，市民才上街」。

劉夢熊承認數百萬人上街遊行，有人或做了過激的行為，惟他指是特首林鄭月娥傲慢態度的後果，「6月9號百萬人上街，佢堅持要進行二讀，如果佢有聽取民意，點會有612嘅流血事件」，形容林鄭月娥激起民憤，才會令年輕人做出過激的行為，故認為她是罪魁禍首。運動至今已兩個月，林鄭卻未有切身回應民間五大訴求，劉夢熊認為成立獨立調查委員會可將近月的爭議「查得一清二楚」，惟林鄭月娥避答，批評她是「係獨裁政權，傲慢嘅政權」，支持港人堅持爭取五大訴求，並向集會人士高呼「香港人加油」。