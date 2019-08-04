【天水圍黑夜】二百街坊包圍警署　有人掟蛋掟磚　防暴警戒備

反修訂《逃犯條例》示威行動持續，今日（4日）原定在將軍澳及港島西分別有遊行及集會，惟再多區警署被包圍，先有將軍澳警署遭掟蛋、掟磚，入夜後觀塘警署被噴漆，及至深夜約10時，近百名街坊在天水圍警署外聚集，警署落閘，閘內有十多名警員戴頭盔戒備，警署停車場亦有數十名警員，疑似未穿上完整裝置防暴警察。

十多名警員在閘內戴上頭盔戒備。（王譯揚攝）

至晚上11時許，警署外約二百名市民聚集，大部分穿上黑衣及戴口罩，但不少人穿着「街坊裝」，「踢拖」包圍警署」，亦人有站在天耀輕鐵站及天盛商場天橋上遠距離觀望。其間在場人士高呼「黑社會」，並向警署掟雞蛋。在側門位置遺下少量碎石，有街坊稱曾有人「掟石仔」。

街坊包圍警署期間，有人向警署內警察表示要報案，指要報失身份證，惟未獲回應。亦曾有市場查詢為何落閘，但警員卻稱「掛八號風球」。

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天水圍警署外有約百名街坊聚集。（郭倩雯攝）

警方深夜11時許宣布，天水圍警署報案室服務暫停，呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電999。

周一（5日）凌晨零時30分，示威者一度在後門向警署內擲磚、水樽等雜物，亦在牆上噴上字樣，停車場地下有多塊磚頭及雜物。市民其後返回正門，同時正門大半市民散去。

及至凌晨零時45分，多輛由天水圍西鐵站方向駛至警署外，大批防暴警察出現包圍警署一帶，並截查車輛。其間有防暴警員與示威者隔着馬路與示威者對罵，並向罵示威者垃圾及「爆粗」等，又說「你過嚟丫！我唔驚」。其後防暴警制服一名年輕女子，她不斷尖叫，有街坊看不眼，怒罵防暴警「蝦女仔！」女子其後被十多名防暴警員抬入警署，防暴警員聚集警署外，最少有一百人。及至零時10分，防暴警在警署後門、天盛苑外高舉黃旗，警告不要越過黃線。

天水圍警署後門舉黃旗。（呂諾君攝）

上周二（7月30日）晚上9時許，兩名17歲及16歲少年收拾天水圍被人拆毀的「連儂牆」，其間一名中年男拍片引在場人士不滿。少年用長雨傘擋鏡頭被中年男指襲擊，被警方帶走。大批市民隨包圍警署要求放人，卻被人放煙花襲擊。