【8.5罷工．交通持續更新】罷課罷市兼七區集會　多條巴士線暫停

反修訂《逃犯條例》爭議導致民怨沸騰，示威者由最初的一區遊行演變成多區「游擊戰」，民間發起今日（5日）全港三罷（罷工、罷課、罷市）及七區集會，並聲稱圍堵巴士車廠。午夜開始，大批示威者已在美孚、黃大仙等多區架設路障，阻礙交通。凌晨最少31條巴士及小巴線需要暫停或改道。

【03:53】運輸署表示，因道路狀況，以下港、九、新界區路段仍然暫時封閉：介乎唐明街與寶邑路之間的唐俊街、介乎寶康路與唐賢街之間的寶邑路、將軍澳道（觀塘方向)）近鯉魚門道、沙田坳道近東頭村道、荔枝角道（葵涌方向）近美孚新邨、皇后大道西介乎德輔道西及卑路乍街。

【03:30】運輸署宣布，12條巴士及小巴線需要暫停；另19條巴士及小巴線需要改道，詳見下圖。

通宵多條巴士線改道及暫停。（運輸署網頁）

【03:00】仍有示威者佔據黃大仙龍翔道。

【02:15】運輸署表示，由於港九新界各處有部份交通燈損毀以致未能正常運作，駕駛人士駛經交界路口時，需小心駕駛，留意路口情況，或可考慮使用其他路段。

【01:00】多名示威者在美孚對開往九龍方向葵涌道天橋、以及荔枝角道美孚巴士總站對開路面，以水馬、鐵欄、雪糕筒、垃圾筒等雜物架設路障，交通被堵塞。