【8.5罷工．交通持續更新】路障堵塞龍翔道　黑衣人元朗站促三罷

反修訂《逃犯條例》爭議導致民怨沸騰，示威者由最初的一區遊行演變成多區「游擊戰」，民間發起今日（5日）全港三罷（罷工、罷課、罷市）及七區集會，並聲稱圍堵巴士車廠。午夜開始，大批示威者已在美孚、黃大仙等多區架設路障，阻礙交通。早上多條巴士線需要改道或暫停。 【07:28】示威者在紅隧九龍入口設置路障堵路，現場輕微衝突。 【07:23】炮台山站示威者開始不合作運動。 【07:18】示威者以路障堵塞龍翔道往觀塘三條行車線，其他駕駛人士下車清理。 【07:10】元朗站月台上有多達20名港鐵職員維持秩序，呼籲上車乘客走入車廂。 【07:00】元朗站月台有數名身穿黑衣人士分散在月台不同位置，數名身穿黑衣的市民戴上口罩及頭盔，手持「只有暴政，沒有暴徒」、「睇唔到時間，返唔到工的標語」走過。

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【07:00】防暴警察將美孚新邨對開荔枝角道的路障清走，現場重新通車。



【07:00】上水火車站天橋交通暢順。

【06:49】有軍裝警員到炮台山站月台巡邏，暫未見不合作運動，但車廂人流明顯比平日多，相信是市民提早搭車上班。

【06:42】在網民呼籲不斷兜圈的觀塘迴旋處交通順暢，暫未多車，有警車在一帶巡邏。

【06:40】運輸署提醒市民，由於港九新界多處交通燈損毀以致未能正常運作，駕駛人士駛經受影響路段時，需小心駕駛，留意路口情況。

【06:35】運輸署表示，因道路狀況，以下港、九、新界區路段仍然暫時封閉：港島—皇后大道西介乎德輔道西及卑路乍街；九龍—沙田坳道近東頭村道、荔枝角道（葵涌方向）近美孚新邨；新界—介乎唐明街與寶邑路之間的唐俊街、介乎寶康路與唐賢街之間的寶邑路

【06:15】運輸署宣布，多條日間巴士及小巴線需要暫停，詳見下圖。

大批日間巴士線改道或暫停。（運輸署網頁）

【06:09】港鐵大埔墟站一度有人投擲雜物落路軌，服務一度受阻。

【05:59】運輸署表示，港鐵收到地勤服務代理商的通知，香港站及九龍站部份預辦登機服務櫃位，未能提供服務。請預先向您的航空公司查詢或直接前往機場。

【05:00】九巴位於九龍灣、荔枝角及昂船洲的車廠，均未見有市民聚集或架設路障阻路，其後陸續有接送巴士，接載車長回車廠取車。

【03:53】運輸署表示，因道路狀況，以下港、九、新界區路段仍然暫時封閉：介乎唐明街與寶邑路之間的唐俊街、介乎寶康路與唐賢街之間的寶邑路、將軍澳道（觀塘方向)）近鯉魚門道、沙田坳道近東頭村道、荔枝角道（葵涌方向）近美孚新邨、皇后大道西介乎德輔道西及卑路乍街。

【03:30】運輸署宣布，12條巴士及小巴線需要暫停；另19條巴士及小巴線需要改道，詳見下圖。

通宵多條巴士線改道及暫停。（運輸署網頁）

【03:00】仍有示威者佔據黃大仙龍翔道。

【02:15】運輸署表示，由於港九新界各處有部份交通燈損毀以致未能正常運作，駕駛人士駛經交界路口時，需小心駕駛，留意路口情況，或可考慮使用其他路段。

【01:00】多名示威者在美孚對開往九龍方向葵涌道天橋、以及荔枝角道美孚巴士總站對開路面，以水馬、鐵欄、雪糕筒、垃圾筒等雜物架設路障，交通被堵塞。

政府發言人昨（4日）表示，有示威者鼓吹市民今日（5日）罷工、堵路及阻塞公共交通等，運輸署的緊急事故交通協調中心，今日會繼續密切監察路面交通及公共運輸服務狀況，並與警方、公共運輸服務營辦商和隧道管理營辦商保持緊密聯繫，在道路或鐵路服務受影響時，盡快協調及實施相應的交通服務安排，以及透過不同渠道向市民發放最新的交通消息。

政府提醒市民應該預先計劃行程，在有需要時考慮使用替代路線，並在提早出門，以及預留額外的行程時間；駕駛者須留意道路情況，保持忍讓及小心駕駛。