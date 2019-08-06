【逃犯條例】多區警署遭破壞　二級歷史建築深水埗警署幸保不失

周一（5日）有市民發起全港七區罷工集會，其後變成全港大混戰。巿民昨日分別於金鐘、旺角、沙田、黃大仙、荃灣、大埔和屯門集會，其後事情愈演愈烈，有大批示威者在各區佔領馬路，又開拓多個戰場，並集結在警署外投擲雜物或縱火。今（6日）記者巡視多區警署，發現現場仍然一片狼藉，大量以路牌及鐵馬組成的路障仍在，部分外牆有被熏黑的痕迹，塗鴉亦未被清洗，不少玻璃窗碎裂。

昨日有大批市民在下午1時開始於沙田集會，至下午3時左右，開始有市民「轉場」到沙田警署。他們於警署外牆噴上「黑社會」、「你不配警徽」、「恐怖份子」等字句，外牆又被淋上綠色油漆。示威者又用鐵馬、路牌及樹枝等雜物堵塞警署出入口，他們一度在警署外縱火，熏黑外牆，地上亦遺下灰燼。此外，警署的窗戶亦有破損。有途經的市民停下觀看，並拍下照片。

沙田警署損毀情況

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此外，至晚上8時許，部分示威者「轉戰」深水埗區，佔據欽州街部份路口，亦有向屬於二級歷史建築的深水埗警署投擲雜物及淋上油漆，但相比其他警署，損毀情況不太嚴重。昨日（5日）有網民在連登討論區上發帖，提醒示威者深水埗警署為二級歷史建築，勸喻示威者破壞前要三思。今日記者到場觀察時，發現有工人在警署加裝鐵絲網。

至於長沙灣警署則完整無缺，今日仍有水馬陣圍封。