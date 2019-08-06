【8.5罷工】催淚煙湧黃大仙下邨　住10樓街坊：嗰陣除焗到好辛苦

反修例風波持續不斷，昨日七區舉行罷工集會，示威者於多區進行快閃堵路、包圍警署等，而警方於多區發放催淚彈，驅散人群。黃大仙區內槍聲不斷，警方於黃大仙廟對開龍翔道連續發放催淚彈，兩邊民居、地鐵站內均有催淚煙湧入，當區居民受到波及。

警方昨日於黃大仙一帶放催淚彈。（資料圖片）

黃大仙下邨昨日飽受催淚煙影響，有居民忘記關窗，大量催淚煙湧入家中。亦有居民從地鐵站回家的途中，不斷吸入催淚煙。

受影響的除了一家大細，亦有老人家，居住於黃大仙下邨龍逸樓10樓一單位的婆婆指，昨日家中不時有催淚煙飄入來，於是立即關窗，「嗰陣除焗到好辛苦。」婆婆指，在家休息了一會兒，喝了點水後才不那麼辛苦。

另一名女街坊則指，是示威者前來搞事，警方才會放催淚彈，她稱「人地搞嘢，唔放點得？」

居於黃大仙下邨龍逸樓10樓一單位的婆婆指，昨日家中不時有催淚煙飄入來。（鄧詠中攝）

市民盧女士指，最近一星期都有留意新聞，見到直播的畫面，警方多次於黃大仙施放催淚彈，盧女士稱黃大仙一帶全是公共屋邨，斥警方不理民居放催淚彈的行為很離譜，「呢到全部都係公共屋邨，喺咁搏命放，真係好離譜，警權過大。」盧女士稱，現時出街都會小心，留意附近環境，「依家係無時無刻，隨時都會放。」盧女士稱，是政府的無能，令年輕人要站出來抗爭，令市民擔驚受怕，「出街都唔安全，行行下又驚畀人斬。」