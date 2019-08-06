【8.5罷工直播】148人被捕最細13歲　警施放800發催淚彈

昨日（8月5日）網民發起三罷行動，全港多區出現示威活動，警方於今日下午4時舉行記者會，由警察公共關係科總警司謝振中及警察公共關係科高級警司江永祥交代詳情。

警察公共關係科高級警司江永祥指，警方於昨日行動一共捕拘148人，包括95男53女，年齡介乎13至63歲，涉非法集結、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器，其中4人被暫控，2人涉破壞交通燈被控刑事毀壞，另外一男一女涉嫌於8月3日於旺角非法集結，四人已於今日提堂。

江永祥又表示警方昨日發射約20發海綿彈、140發橡膠子彈及約800發催淚彈，行動中7名警員受傷，部分人被鋼珠射爆咀及口唇，及用磚頭及硬物襲擊受傷。

警察公共關係科總警司謝振中指，暴徒發起不合作運動，堵塞全港多條主要幹道，包括紅隧入口，又用鐵馬雜物架路障，市民駕車外出寸步難行，行為極度擾民，亦對馬路上暴徒及道路使用者構成非常大威脅，據現時理解有117組交通燈訊號電線被剪，今早未回復正常，交叉錯亂情況，港鐵站有孕婦不適，家人徬徨，及以東鐵單車手推車放路軌，影響香港市民人身安全，不合作運動非他們指只為大家帶來不便，亦有人強迫他人加入，又襲擊不同意見市民，為失去常性、濫用私刑的表現，將社會秩序通通推翻，法治蕩然無存，令一般市民對治安感擔憂。

謝振中又指有暴徒以快閃打游擊方法進行示威，變成極端暴力行為，肆意襲擊警員及攻擊警署，警車及設施，漠視警隊及緊急服務的重要性，有警員被丫叉射鋼珠及波子射中，亦有暴徒打爛警車車窗，另外分別於尖沙咀、天水圍、沙田、黃大仙警署等被襲擊，有人以汽油彈及著火雜物投入警署，灣仔警察總部外亦被掟汽油彈，21間警署昨晚不同時段受影響，消防救護服務亦受影響。另外亦有暴徒襲擊紀律部隊宿舍，進行掟磚等不能接受行為，當中包括家屬及一般市民。