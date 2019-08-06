【學生被捕・直播】市民包圍深水埗警署聲援　多人被制服帶署

另一邊廂，有學生及律師到明愛醫院了解情況，其間一名便衣警員與學生發生碰撞。

浸大學生會會長方仲賢今日在深水埗被警方拘捕，據稱涉藏有攻擊性武器，其後他跌坐地上報稱不適，被送往明愛醫院檢查。浸大學生會指，方仲賢當時購買「觀星筆」。逾200名市民得悉有學生被捕，前往深水埗警署聲援，警方證實一名男子被捕。

警方拘捕多人。(陳永武攝)

【0143】大批防暴警察衝前驅散人群，並將示威者的水馬路障清走，沙田區議員黃學禮被制服及帶往路邊，有警員向其呼喝「區議員襲警！」、「你而家係犯人嚟！」黃學禮指自己完全沒有任何襲擊舉動，他其後被警員喝罵「你做SHOW呀你？」並用索帶綁起雙手。

【0135】警方高舉藍旗，表示「這集會或遊行乃屬違法，請即散去，否則我們可能使用武力」。

【0120】近欽州街一後巷位置有一名示威者不適，救護員到場將其送院。

【0112】警方指現場有人射彈硃，其後高舉紅旗，表示「停止衝擊，否則使用武力」。



【0100】大批防暴警察將示威者逼退至福華街與福榮街交界後，重新將防線退回長沙灣道與欽州街交界，現場四周數百名示威者一度起哄。

【0052】有市民在欽州街近黃金商場對開設路障，多名防暴警員增援，並衝向人群。其中一名白衫警喝令其他警員「走到散晒喇!」經訓示後一眾警員重新列隊，後退至十字路口佈防。

【0049】有市民向警員大叫「MADAM記者會都話開電筒照到人唔舒服，阿SIR唔該你哋熄左支電筒唔好照我地啦!」警員未有理會。另有警員向一名正在用電話打稿的記者稱「白色衫玩緊電話個記者，唔該你唔好阻住視線，我要睇清楚後面情況。」

【0040】現場消息稱有4男2女被拘捕。

【0038】有婦人向警員查問被捕人干犯何事，警員未有理會。該名婦人稱「我已經叫你做阿SIR，你答下我啦!」一名男警稱「呢度好多阿SIR喎!」

【0035】警員押送被捕人上警車，向記者道「唔好郁呀你哋，驚撞到你哋呀!」有在場人士向被捕人大叫「加油」。多名警員現時持盾圍著警車。

【0031】有上年紀的街坊不滿，向警察大叫「你哋嘈住啲街坊，又阻住記者做嘢!」亦有在場人士大叫「鎮定啲，無事嘅!唔使擔心!」在場警察未有理會。

【0030】警員用盾將被捕人與其他人士分隔，範圍越圍越大。有部份人士向圈內被捕人大叫「有唔舒服就睇醫生喇!明愛OK呀!」

【0027】在場有人自稱是社工要求協助被捕人，有警員大叫「你唔好冒充社工呀!」一名男子隨即出示相關證件，另一名女子則稱「我可以俾個社工號碼你，你打上去查」。警員查證後再說「有需要再搵你」。

【0016】數名警員突然向人群衝前，將最少5人撳在地上，當中有男有女。雙手被索帶反縛。

【0012】警員開咪大叫「現場市民你哋正在參與未經批准嘅集結，即刻返上行人路!」