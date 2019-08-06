【學生被捕・直播】市民包圍深水埗警署　警施放催淚彈驅散

浸大學生會會長方仲賢今日在深水埗被警方拘捕，據稱涉藏有攻擊性武器，其後他跌坐地上報稱不適，被送往明愛醫院檢查。浸大學生會指，方仲賢當時購買「觀星筆」。逾200名市民得悉有學生被捕，前往深水埗警署聲援，警方證實一名男子被捕。 另一邊廂，有學生及律師到明愛醫院了解情況，其間一名便衣警員與學生發生碰撞。

【0027】在場有人自稱是社工要求協助被捕人，有警員大叫「你唔好冒充社工呀!」一名男子隨即出示相關證件，另一名女子則稱「我可以俾個社工號碼你，你打上去查」。警員查證後再說「有需要再搵你」。

【0016】數名警員突然向人群衝前，將最少10人撳在地上，當中有男有女。雙手被索帶反縛。

【0012】警員開咪大叫「現場市民你哋正在參與未經批准嘅集結，即刻返上行人路!」

【0010】浸會大學學生事務處輔導長鄧裕南教授，與數名學生會成員到達欽州街現場。鄧裕南教授指，明白大家擔心被捕浸大學生會會長安危，但他強調該會長目前情況安全，呼籲在場人士先行離去，並促請警方克制。惟鄧教授發言期間，警方不停大叫，要求在場人士離開，有人反駁：「而家係咪講句嘢都唔得！」

【0005】多輛警車停泊在欽州街近鴨寮街交界。大批防暴警員在欽州街列陣，多名市民亦到達現場，大叫「放人」。現時欽州街來回線全封。

【0003】一名中年男子在西九龍中心對面街頭，與在場街坊發生爭執，警員調停後阻隔兩人，並將中年男子帶到對面馬路離開。有記者在場追拍該名男子過馬路，其他警員隨即大叫「記者返上行人路」。

【2357】防暴警員喝令記者不要阻礙警員推進，並要求記者返回行人路，惟所有記者本身已在行人路上，馬路上只有警察。有記者問及如何有阻礙警員，警員攤開雙手並回應「唔知喎!」雙方最後決定終止對答。

【2343】防暴警員突然急速推進，市民迅速離去，防暴警登上天橋進行驅散。

【2333】約一百名防暴警員向荔枝角道方向推進，並以長盾拍打地面。部分市民在西九龍中心門口及天橋聚集，市民情緒高漲。

【2323】警方由警署二樓向欽州街路面施放催淚彈，市民隨即撤離，大批防暴警於欽州街與荔枝角道交界布防。

(陳永武攝)

有組織罪案及三合會調查科總督察周學賢見記者（黃廸雯攝）

【2315】浸大學生會副會長林穎澤指，方仲賢被捕時被警員叉頸及毆打。

【2259】警方會見記者，表示在方仲賢手持的膠袋中，搜獲10支長約18厘米「鐳射槍」，與近日有人射向警員的一樣，以涉藏有攻擊性武器將其拘捕。

【2247】大專學界發表聯合聲明，要求警方立即釋放方仲賢，呼籲各位香港人到深水埗現場聲援被捕同學，與大專學界各學生會並肩同行，共同守護學生，抵抗暴政。

【2240】浸大校長錢大康及副校長周偉立已到明愛醫院探望方仲賢。立法會議員陳淑莊亦到場。

【2236】浸大學生會指，警方在拘捕過程中曾對方仲賢叉頸，行為與私刑無別，學生會譴責相關行為。

【2228】一名身穿記者反光背心女子在場拍攝照片，被市民質疑「扮記者」，要求刪除照片，女子稱已刪除，雙方對罵，一名自稱為丈夫的男子維護該名女子。

【2219】浸大學生會內務幹事方嘉誠，將於10時半於明愛醫院門口簡短交代事件。

【2210】有指東京街一帶有多輛警車及防暴警員增援。

【2204】立法會議員毛孟靜到明愛醫院了解事件。

【2150】警方將於晚上11時在警察總部見記者，交代浸大學生會會長被捕案件。

【2123】明愛醫院陸續有學生到場，一名中大學生與一名便衣警碰撞跌倒，其後兩人均要入院檢查。有指該名便衣警在醫院內對人叉頸，學生追到停車場後相方碰撞。

【2122】警方向在場市民表示，只有一名男子被捕，正於醫院接受治療，沒有人於警署內被拘留，現正嘗試安排記者會交代事件，立法會議員梁耀忠到場了解。

市民拍攝到深水埗警署內有警員正穿上防暴裝備。（讀者提供）

【2106】深水埗警署內有警員正穿上防暴裝備。

【2100】岑立志總督察表示，案件主管正組織案件，下一個15分鐘再出來交代事件，又要求現場市民返回行人路。現場人士鼓燥，並謂「又15分鐘」並希望由案件主管出來交代事件。之後警方透露目前有一人於警署內被拘留。

晚上7時許，深水埗鴨寮街桂林街交界，浸大學生會會長方仲賢被便衣警截查，他高呼自己購買「觀星筆」，惟被指涉藏有攻擊性武器被捕。大批市民見狀不滿，數輛警車及多名持盾、警棍、帶頭盔軍裝警員增援。市民與警員對峙並指罵警員，高呼「放人」。其間方仲賢倒卧地上，報稱不適被送往明愛醫院治理。

逾二百市民得悉事件後，前往深水埗警署聲援，警員稱每15分鐘會向市民更新情況。

浸大學生會內務秘書方嘉誠指，正前往明愛醫院了解情況，他指方仲賢今日於深水埗購買「觀星筆」，其間被警員包圍截查，因方仲賢身體感到不適而需要送院，律師現時亦正前往醫院。

浸大學生會表示，會長方仲賢購買「觀星筆」後被便衣探員攔截及拘捕，拘捕原因為藏有攻擊性武器。會方嚴厲譴責警方之濫捕行為，極權意圖散播白色恐怖之心昭然若揭。對此，會方絕對會堅持對抗極權。

浸大學生會編輯委員會指學生會會長被捕。（網上截圖）