【學生被捕・直播】浸大學生會會長深水埗被捕　大批市民包圍警署

【2122】警方向在場市民表示，只有一名男子被捕，正於醫院接受治療，沒有人於警署內被拘留，現正嘗試安排記者會交代事件，立法會議員梁耀忠到場了解。

市民拍攝到深水埗警署內有警員正穿上防暴裝備。（讀者提供）

【2100】岑立志總督察表示，案件主管正組織案件，下一個15分鐘再出來交代事件，又要求現場市民返回行人路。現場人士鼓燥，並謂「又15分鐘」並希望由案件主管出來交代事件。之後警方透露目前有一人於警署內被拘留。

晚上7時許，深水步發生警民對峙。深水埗鴨寮街桂林街交界，浸大學生會會長方仲賢被便衣警截查，他高呼自己購買觀星筆，惟被指涉藏有攻擊性武器被捕。大批市民見狀不滿，數輛警車及多名持盾、警棍、帶頭盔軍裝警員增援。市民與警員對峙並指罵警員，高呼「放人」。其間方仲賢倒卧地上，報稱不適被送往明愛醫院治理。

半百市民得悉事件後，前往深水埗警署聲援，警員稱每15分鐘會向市民更新情況。

浸大學生會內務秘書方嘉誠指，正前往明愛醫院了解情況，他指方仲賢今日於深水埗購買觀星筆，其間被警員包圍截查，因方仲賢身體感到不適而需要送院，律師現時亦正前往醫院。

浸大學生會嚴厲譴責警方濫捕，極權意圖散播白色恐怖之心昭然若揭，會方絕對會堅持對抗極權，望各位記者朋友能到場記錄警方任何無理濫暴行為

浸大學生會編輯委員會指學生會會長被捕。（網上截圖）