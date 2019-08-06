【學生被捕】O記休班警截方仲賢 檢10支「鐳射槍」懷疑可攻擊用途

浸大學生會會長方仲賢晚上在深水埗被捕，有組織罪案及三合會調查科總督察周學賢深夜11時交代案情，周稱，晚上7時許，5名休班警在深水埗發現一名男子形迹可疑，截查期間對方欲逃走，休班警截停後在其手持膠袋搜出十支「鐳射槍」，每支長約18厘米，以涉嫌管有攻擊性武器作出拘捕。周稱任何物品即使非攻擊性，但可以用來攻擊人，就可歸類攻擊性武器，惟周未有進一步解釋涉案鐳射槍如何攻擊人，只稱有合理懷疑而作出拘捕。

有組織罪案及三合會調查科總督察周學賢表示，晚上7時許，５名休班警員途經深水埗北河街及鴨寮街一帶時，發現一名男子離開排檔時形迹可疑，休班警予是上前截停搜查，周稱，該名男子一言不發，嘗試逃走，探員在兩米內徒手截停他，在搜查其手上的膠袋時，發現有十支「鐳射槍」，每支長約18厘米，遂以涉嫌管有攻擊性武器作出拘捕，該男子被捕後報稱身體不適，現正於明愛醫院接受治療，案件仍然調查中。

周學賢續指，相信涉案「鐳射槍」有機會是於排檔購買，被問到警方如何介定「鐳射槍」屬攻擊性武器？周稱攻擊性武器在法律上有不同演譯，如該物品本身非攻擊性，但有人用作攻擊用途，則可歸類攻擊性武器，而在近日示威活動中，不少人照射警員，部分警員被照射後感到不適及受傷。



被問到警方基於甚麼理由認為涉案「鐳射槍」可以攻擊人，周未有詳細解釋，僅稱「鐳射槍」與電筒相似，警方會交相關專家檢驗，周又表示，休班警是根據當時男子的反應，及購買數量而有合理懷疑會干犯罪行，因而作出拘捕。

學生指方被捕時遭叉頸 予以讉責

各大專院校代表晚上在明愛醫院外會見傳媒，指方仲賢當時因買「觀星筆」被警方盤問，過程中涉及衝突，方不適送院，代表又表示，警方調查期間曾向方仲賢叉頸，並在方耳邊說，「最好唔好搞大件事，搞到咁對大家都冇好，批評行為與私刑無別，學生會譴責相關行為。