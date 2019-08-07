【學生被捕】深水埗排檔避賣高光率電筒　檔主：好難落到貨嚟香港

浸會大學學生會會長方仲賢昨晚於深水埗購買觀星筆，被數名便衣警截查，警方其後開記者會稱，於方仲賢手持的膠袋內發現十支「鐳射槍」，以涉嫌「管有攻擊性武器」將其拘捕。觀星筆被視為攻擊性武器，事件引起市民不滿。 香港01記者今日前往深水埗向商鋪了解，有檔主指，除了有人買來用於觀星，亦有教師、地盤工人等買來作為指示器，稱已有一段時間沒有賣。

鴨寮街未見有觀星燈出售。（陳蕾蕾攝）

於鴨寮街賣電筒的檔主潘生表示，觀星筆一般由大陸來貨，不知有沒有法律限制不可賣觀星筆，惟自己已一個多月沒有入貨，「大陸都好難落到貨嚟香港」。潘生指，最近有少量人前來問有沒有觀星筆賣，得知沒有後便離去，但表示昨日發生事件後亦感到害怕「緊係驚啦，搵兩餐咋嘛！」潘生稱，觀星筆為指示器，一般用於教學、工程或觀星上，「指示器，你又用其他（用途）。」

潘生稱，不會查詢顧客買電筒的用途，「點知會用到咁嘅用途啫？」又指較強光度的電筒，貼有相關警告字眼，提醒勿照向眼部。

檔主潘先生指，觀星筆為指示器，用於教學、工程及觀星上。（陳蕾蕾攝）

另一檔賣電筒的檔主表示，觀星筆通常為工程、做地盤及需要觀星的人購買，自己已有一段時間沒有賣觀星筆，檔主稱知道觀星筆有不同功率，做地盤的人會買功率大的，每枝觀星筆價格由十多至數百元不等。

最近有示威者於示威衝突中使用電筒，檔主稱暫時不敢賣較高光率的電筒，「依家啲人買左嚟咁搞，我地都唔敢賣啦！」。