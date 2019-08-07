【警方記者會‧直播】警方昨日共拘9人　現場展示「鐳射槍」性能

【17：00】對於為何警方會覺得是攻擊性武器，李桂華指不是「差人說了是」，據《公安條例》245條，如製造、改裝以作傷害他人，或適合用作傷害他人的物品，都可視作為攻擊性武器，未一定為單一用途。李桂華指於近數月很多警員被同類物品弄傷，亦有攝錄機被照射後感光元件壞掉。李桂華指能傷人、破壞物件，已很有理由相信為攻擊性武器。
【16：39】李桂華指，有關證物並非「鐳射筆」而是高能量「鐳射槍」，於遠距離不用10秒可將紙張燒黑，如照射到皮膚會灼傷，如照射到眼部視網膜對視力會造成永久傷害。
【16：30】警方現場展示檢獲的「鐳射槍」性能，警員用「鐳射槍」照向紙張，「鐳射槍」發出紫藍色光，其後於數秒後紙張冒出白煙，及傳出燒焦味道。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，過去於暴力事件中見有類似鐳射光線出現，對警員工作非常阻礙，亦對警員眼睛很大傷害。李桂華指警方諮詢眼科醫生意見，為同事加配護目鏡及建議避免直接望向光線，因望到會第一時間出現「閃盲」，另外可能會導致永久失明。
【16：20】江永祥澄清多個有關警方的網上不實指控，包括有短片拍得一名戴防毒面罩的防暴警員疑講普通話，被質疑為內地執法人員，江永祥指警員當時戴住防毒面罩，說話根本不清楚，表示對說法完全否定；另外亦有短片拍得有警員於警署停車場更衣，指控警員更衣是做「不見得光」的事，江永祥解釋有關警員在不屬自己警區工作，因人太多為方便於停車場換衫下班；另有片段拍得警員疑於高處點炮竹拋下，江永祥指為手擲催淚彈。
【16：16】警察公共關係科高級警司江永祥指，警方昨日共拘捕9人，包括7男2女，年齡介乎20至45歲，涉嫌非法集結、阻礙公職人員進行職務、藏有攻擊性武器等。另外警方昨晚施放約20發催淚彈，一名警員受傷。
【16：08】警方展示檢獲的多支「鐳射槍」證物。
警員現場展示「鐳射槍」性能，將其射出光線照向紙張。（黃廸雯攝）
警方於今日下午4時舉行例行記者會，由警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司江永祥及有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華交代詳情。
浸大學生會會長 購買「鐳射筆」被捕
昨（6日）晚上7時許，浸大學生會會長方仲賢於深水埗北河街被數名便衣警員截查，其後以涉嫌管有攻擊性武器被拘捕，其後方仲賢被送往醫院治理。警方指5名休班警員當時於深水埗截查方仲賢，發現其手上膠袋時有十支長約18厘米「鐳射槍」，遂以涉嫌管有攻擊性武器作出拘捕。浸大學生會內務秘書方嘉誠今早接受電台訪問時指，方仲賢當時購買「鐳射筆」，被捕時並無反抗卻遭警員「叉頸」，指做法是濫用私刑。
昨晚有大批市民包圍深水埗警署聲援，至晚上11時許，警方於警署二樓向欽州街路面施放催淚彈，市民隨即撤離，大批警員作出驅散行動，混亂間多人倒地受傷，其中到場協助的沙田區議員黃學禮被按地制服，涉非法集結被捕。