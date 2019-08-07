【警方記者會‧直播】警方昨日共拘9人　現場展示「鐳射槍」性能

【17：00】對於為何警方會覺得是攻擊性武器，李桂華指不是「差人說了是」，據《公安條例》245條，如製造、改裝以作傷害他人，或適合用作傷害他人的物品，都可視作為攻擊性武器，未一定為單一用途。李桂華指於近數月很多警員被同類物品弄傷，亦有攝錄機被照射後感光元件壞掉。李桂華指能傷人、破壞物件，已很有理由相信為攻擊性武器。

【16：39】李桂華指，有關證物並非「鐳射筆」而是高能量「鐳射槍」，於遠距離不用10秒可將紙張燒黑，如照射到皮膚會灼傷，如照射到眼部視網膜對視力會造成永久傷害。

【16：30】警方現場展示檢獲的「鐳射槍」性能，警員用「鐳射槍」照向紙張，「鐳射槍」發出紫藍色光，其後於數秒後紙張冒出白煙，及傳出燒焦味道。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，過去於暴力事件中見有類似鐳射光線出現，對警員工作非常阻礙，亦對警員眼睛很大傷害。李桂華指警方諮詢眼科醫生意見，為同事加配護目鏡及建議避免直接望向光線，因望到會第一時間出現「閃盲」，另外可能會導致永久失明。

【16：20】江永祥澄清多個有關警方的網上不實指控，包括有短片拍得一名戴防毒面罩的防暴警員疑講普通話，被質疑為內地執法人員，江永祥指警員當時戴住防毒面罩，說話根本不清楚，表示對說法完全否定；另外亦有短片拍得有警員於警署停車場更衣，指控警員更衣是做「不見得光」的事，江永祥解釋有關警員在不屬自己警區工作，因人太多為方便於停車場換衫下班；另有片段拍得警員疑於高處點炮竹拋下，江永祥指為手擲催淚彈。

【16：16】警察公共關係科高級警司江永祥指，警方昨日共拘捕9人，包括7男2女，年齡介乎20至45歲，涉嫌非法集結、阻礙公職人員進行職務、藏有攻擊性武器等。另外警方昨晚施放約20發催淚彈，一名警員受傷。

【16：08】警方展示檢獲的多支「鐳射槍」證物。