【逃犯條例】劉業成獲委臨時副處長　今早返警總　傳與高層開會　

修訂《逃犯條例》爭議引發連場激烈抗爭，警隊人手緊張。據知，剛於去年11月展開退休前休假的警隊前「二哥」副處長劉業成，將短暫回巢警隊，擔任副處長（行動）（特別職務），以協助副處長鄧炳強，為警隊處理「踏浪者」行動。今早8時07分，香港01記者在灣仔警察總部門外，目睹「前二哥」劉業成乘坐一輛黑色AUDI私家車駛入停車場進入總部，據知今日劉業成上班，並會同警隊高層開會。 警方今早9時26分正式公佈，前警務處副處長（行動）劉業成獲委任一臨時警務處副處長（特別職務）職位，即日（8月9日）生效。該編外職位的主要職責為協助警務處處長處理大型公眾活動及策劃未來多項大型行動，包括國慶70周年相關的慶祝活動等。

劉業成今日乘坐政府車輛進入警察總部。 （黃偉民攝）

今早8時07分，香港01記者在灣仔警察總部門外，見到「前二哥」劉業成乘坐一輛黑色AUDI私家車駛入停車場進入總部。記者翻查車牌資料後，發現車輛屬政府車。消息指，劉業成將會短暫回歸警隊效力，並擔任副處長（行動）（特別職務）一職，該職位是警隊額外開設的臨時職位，以協助警隊處理當前示威浪潮。劉業成將會應付反修例引發的集會、示威問題，為警隊提供意見。

形象「硬淨」的警務處前副處長（行動）劉業成，於2018年11月下旬退休。劉業成曾駐守多個政策部及行動崗位，統領多次大型執勤行動，如2005年時任港島總區高級警司，曾處理世貿韓農示威，及於2014年的佔領行動，其後並負責統籌檢討工作，為日後制定新部署。如前年發生旺角騷亂後，警方成立檢討委員會，劉業成表示當再遇重大事故時，從機動部隊（PTU）訓練學校抽調教官，擔任臨場戰術顧問。

劉業成今日乘坐政府車輛進入警察總部。 （黃偉民攝）