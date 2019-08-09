【學生被捕】方仲賢發高燒至40度續留院　今午記者會將取消

浸大學生會會長方仲賢前日（6日）在深水埗購買10支鐳射筆遭休班警截查，因涉嫌藏有攻擊性武器被捕。至昨晚（8日）6時許，方仲賢拒保候查，已獲警方釋放，惟方仲賢因發燒仍在醫院留醫。今早浸大學生會表示，方仲賢發高燒，原定於今日下午3時舉行的記者會將會取消。

方仲賢高燒至40度 今午記者會將會取消

浸大學生會副會長林穎澤今早回覆指，昨日曾到醫院探望過會長方仲賢，當時方身體狀況尚可，仍能夠正常溝通對答。惟今早得知方仲賢發高燒至40度，所以原定今午舉行的記者會將會取消，林估計方仲賢今日未必能夠出院。

方仲賢前晚（６日）在深水埗購買10支鐳射筆後，被休班警員截查，其後以涉嫌藏有攻擊性武器被捕，方因不適送往明愛醫院治理。浸大學生會指該批為「觀星筆」，警方則指為「鐳射槍」。至昨晚上6時許，方仲賢代表律師向傳媒表示，方仲賢已獲釋，警方不提起訴 ，他會繼續留在醫院接受治療。浸大學生會人員又稱，警方昨晚曾持搜查令，到方住所搜查。警方晚上表示 ，該名被捕男子拒保候查，已獲暫時釋放。警方保留檢控權利，案件繼續由有組織罪案及三合會調查科人員跟進調查。