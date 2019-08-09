【警方記者會】警方例行記者會　交代周六、日多區公眾活動情況

【16：18】8月5日晚上於黃大仙有街燈熄滅，有街坊指控為警方熄燈，吳樂俊指當時路政署人員發現於黃大仙宿舍一個上鎖街燈電箱被破壞、電線被剪斷，路政署人員迅速進行修復；而於8月6日深水埗區行動其間亦發生街燈熄滅情況，警方調查後為電力短路。吳樂俊又稱有人指8月5日天水圍天耀有女童於街上被男警截查及搜身，質疑男警非禮女童，吳樂俊澄清男警無進行搜身，搜身由一名女警負責。

【16：15】吳樂俊澄清網上不實言論，指警隊收到最高指示，於未來示威活動不會作出驅散而直接拘捕，檢控暴動罪，吳樂俊稱指控不實，指警方工作針對處理違法行為，根據現場情況作評估及行動，如集會和平進行警方不會干預。另外有網上圖片拍得太和站一名男子手持寫有內地封法人員名稱的行李箱，質疑內地封法人員混入警隊，吳樂俊指全屬謠言。

【16：10】港島總區高級警司（行動）吳樂俊指，過去兩個月不少最初和平公眾活動演變暴力事件，有示威者襲擊他人、堵路、破壞及縱火，街上交通燈、路邊鐵欄被拆爛，吳樂俊指過去以萬計遊行，警方均全力協助，證明活動可和平、理性進行，警方非迫不得已不會界入，無需使用任何武力。有暴力發生非警方能選擇及控制，入住宅區進行驅散亦非警方能選擇。